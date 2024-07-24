В Барнауле более чем на сутки без горячей воды останутся десятки домов

На улице Папанинцев меняют теплосети

24 июля 2024, 09:48, ИА Амител

Работы на улице Папанинцев / Фото: СГК Барнаул

Часть жителей Железнодорожного района Барнаула более чем на сутки останется без горячей воды, предупредили в СГК.

Отмечается, что капитальный ремонт металлических теплосетей на улице Папанинцев выполнили уже на 97% – смонтировано 290 метров новых трубопроводов. В ближайшие дни будут заменять оставшиеся сети около тепловых камер, для чего потребуется убрать заглушки и, соответственно, отключить горячую воду.

Ее не будет с 10:00 24 июля до 14:00 25 июля по адресам:

ул. Песчаная, 180, 181, 171, 171/1, 190, 201;

пер. Ядринцева, 94, 72, 76б, 92, 90, 86, 96, 84а, 78, 88, 74, 82, 76, 95;

ул. Пролетарская, 125, 148, 150, 151, 151/1, 151/2, 160, 165;

ул. Партизанская, 122, 124, 126, 130, 132, 136, 138, 140, 140а, 142, 144, 146, 149, 175, 151.

ул. Челюскинцев, 82, 76, 76а, 78, 80, 80в, 80в/1;

пр. Красноармейский, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 59а, 59а/2, 61, 61б, 63, 67, 69, 69а, 69б, 71;

ул. Чернышевского, 186;

ул. Папанинцев, 115, 117, 119, 199/1, 121, 121а, 123, 125, 129, 131, 165, 192, 201, 203, 205;

пер. Сейфуллинский, 36, 37;

пер. Радищева, 48б, 50.

Движение транспорта по дороге на Папанинцев полностью перекрыто. После восстановления асфальта проезд откроют в августе.