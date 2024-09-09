Жительницы Барнаула рассказали, какие мужчины их привлекают

Мужчинам посоветовали заменить увлечение шахматами и компьютерными играми на активный спорт

09 сентября 2024, 13:42, ИА Амител

Женщина и мужчина / Фото сгенерировано нейросетью DALL-E

Почти каждую вторую женщину в Барнауле привлекают мужчины, занимающиеся спортом, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Какие хобби делают мужчин более привлекательными в глазах женщин? Почти каждая вторая жительница Барнаула (42%) назвала занятия спортом, на втором месте – умение работать руками, строить и ремонтировать (17%). 12% женщин нравятся мужчины-путешественники, 10% – кулинары, 9% восхищает, когда мужчина увлекается автомобилями. 8% признались, что им нравятся охотники и рыбаки. 7% считают привлекательными читающих мужчин. 2% женщин нравятся мужчины, увлеченные саморазвитием и изучением нового, еще 2% рассказали, что их привлекают музыканты", – говорится в исследовании.

Очень мало жительниц Барнаула назвали в числе привлекательных мужских увлечений шахматы, 3D-моделирование, садоводство и животных – этим занимаются мужья 1-2% опрошенных. Каждая двадцатая женщина рассказала, что их мужчины играют в компьютерные игры.

Что касается мнения мужчин, то 39% опрошенных уверены, что более привлекательны женщины, выбирающие спорт в качестве хобби. 24% назвали самым соблазнительным женским хобби кулинарию. 12% мужчин нравится, когда женщина занимается рукоделием. Каждый десятый любит женщин, увлеченных танцами. 5% восхищаются дамами, создающими домашний уют. 4% мужчин считают привлекательными чтение и путешествия. 3% мужчин заявили, что женщина им интересна, если она увлекается цветоводством или самообразованием.

Опрос проведен среди экономически активных женщин и мужчин из Барнаула с 27 августа по 5 сентября 2024 года.