Жительницы Барнаула рассказали, какие мужчины их привлекают
Мужчинам посоветовали заменить увлечение шахматами и компьютерными играми на активный спорт
09 сентября 2024, 13:42, ИА Амител
Почти каждую вторую женщину в Барнауле привлекают мужчины, занимающиеся спортом, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Какие хобби делают мужчин более привлекательными в глазах женщин? Почти каждая вторая жительница Барнаула (42%) назвала занятия спортом, на втором месте – умение работать руками, строить и ремонтировать (17%). 12% женщин нравятся мужчины-путешественники, 10% – кулинары, 9% восхищает, когда мужчина увлекается автомобилями. 8% признались, что им нравятся охотники и рыбаки. 7% считают привлекательными читающих мужчин. 2% женщин нравятся мужчины, увлеченные саморазвитием и изучением нового, еще 2% рассказали, что их привлекают музыканты", – говорится в исследовании.
Очень мало жительниц Барнаула назвали в числе привлекательных мужских увлечений шахматы, 3D-моделирование, садоводство и животных – этим занимаются мужья 1-2% опрошенных. Каждая двадцатая женщина рассказала, что их мужчины играют в компьютерные игры.
Что касается мнения мужчин, то 39% опрошенных уверены, что более привлекательны женщины, выбирающие спорт в качестве хобби. 24% назвали самым соблазнительным женским хобби кулинарию. 12% мужчин нравится, когда женщина занимается рукоделием. Каждый десятый любит женщин, увлеченных танцами. 5% восхищаются дамами, создающими домашний уют. 4% мужчин считают привлекательными чтение и путешествия. 3% мужчин заявили, что женщина им интересна, если она увлекается цветоводством или самообразованием.
Опрос проведен среди экономически активных женщин и мужчин из Барнаула с 27 августа по 5 сентября 2024 года.
13:55:19 09-09-2024
Стоп-стоп-стоп! А что же это, получается, про алкашей совсем забыли? Я вот точно знаю, что алкаши всем нравятся! Иначе бы за них вообще не выходили замуж, а по факту- у все почти мужья алкаши! Ни дня без полторашки!
14:06:50 09-09-2024
Гость (13:55:19 09-09-2024) Стоп-стоп-стоп! А что же это, получается, про алкашей совсем... Патаму что литробол - это спорт для самых выносливых!
14:19:58 09-09-2024
Гость (13:55:19 09-09-2024) Стоп-стоп-стоп! А что же это, получается, про алкашей совсем... Есть такие случаи, где жена доводит мужа до алкоголизма. Мужчине нет соответствующего комфорта с женщиной и, чтобы нивелировать свое эмоциональное состояние, мужчина снимает стресс путем употребления алкоголя.
Женщины, задумайтесь об этом!
14:35:31 09-09-2024
Гость (14:19:58 09-09-2024) Есть такие случаи, где жена доводит мужа до алкоголизма. Муж... Все беды от бап
22:21:32 09-09-2024
Гость (14:19:58 09-09-2024) Есть такие случаи, где жена доводит мужа до алкоголизма. Муж... Вот у алкашей всегда кто-то виноват, плохая жена развелись и найди хорошую или бухать всё-таки легче чем решать свои проблемы.
18:29:06 09-09-2024
Гость (13:55:19 09-09-2024) Стоп-стоп-стоп! А что же это, получается, про алкашей совсем... Как это забыли!?
Там же чётко сказано - 7 процентам нравятся охотники и рыбаки!!!...
13:55:27 09-09-2024
Странно, что же эти женщины, от играющих в компьютерные игры мужчин, не уходят? Наверное дело в чем-то ещё?
Да, и мужчине будет интересна женщина, которая оценит его по достоинству, пусть он и не спортивного телосложения.
13:56:38 09-09-2024
Врёт статистика, если все % названные сложить, то уже 109 из 100 получается
23:25:30 09-09-2024
Гость (13:56:38 09-09-2024) Врёт статистика, если все % названные сложить, то уже 109 из... надо 146
14:09:25 09-09-2024
Женщины любят мужчин с деньгами ну и чтобы не урод был.
14:09:45 09-09-2024
"Любовь зла, полюбишь и козла" (с)
14:17:14 09-09-2024
А где любят богатых? Самое главное забыли
15:42:08 09-09-2024
По сути мужчинам посоветовали делать то,что на женский взгляд хорошо.Идите лесом,дураков нашли.А про спорт,кому вы лечите.На начальном этапе да,а как привяжется,так она всеми путями от тренажерки отповадит.Они же все с комплексами.И рычагов надо побольше.Со мной будь и все.Можешь прям с шахматной доской.
16:18:08 09-09-2024
Не правда! 100% женщинам нравятся в мужчине бабки, чем больше мужчина их может добыть, тем ценнее для женщин он становится. А это исследование - самобман))).
16:29:44 09-09-2024
Я бы написал, какие привлекают. Но это не опубликуют. Все остальное - бред работниц SuperJob.
16:38:26 09-09-2024
На фото женщина с сидячию собаку ростом
С такой в переполненную пивнушку хорошо ходить
Ей кружку можно на голову ставить
16:45:38 09-09-2024
Гость (16:38:26 09-09-2024) На фото женщина с сидячию собаку ростомС такой в перепо... Жирный бабам подавайте спортсменов.
Коротышкам худосочным - высоких.
Не самим же чего-то делать
17:05:41 09-09-2024
Умылся, побрился, зубы почистил, белую рубашку одел, пуговку расстегнул верхнюю, чтобы грудь с крестом видно было (как у Стаса Михайлова) и все разведенки твои.
17:28:12 09-09-2024
Гость (17:05:41 09-09-2024) Умылся, побрился, зубы почистил, белую рубашку одел, пуговку... Б/у.
17:38:33 09-09-2024
Разведенки не женщины чтоли?
18:15:01 09-09-2024
А че (17:38:33 09-09-2024) Разведенки не женщины чтоли?... Просто их Musik не интересует, игнорят )))
18:46:01 09-09-2024
Вот если мнение мужчин СЛОЖИТЬ то 87 % получается остальным 13% кто нравится ??? от дожили))) То ли считать не умеют, то ли постеснялись написать))
12:46:56 10-09-2024
Главное,что бы мужчин женщины привлекали.