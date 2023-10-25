В Барнауле большинство родителей поддерживают запрет смартфонов на уроках
Причем отцы чуть чаще матерей высказываются за эту инициативу
25 октября 2023, 16:15, ИА Амител
Запрет Министерства просвещения на использование мобильных телефонов на уроках поддерживают 80% родителей школьников в Барнауле, сообщает SuperJob.
"Причем отцы чуть чаще матерей высказывались за эту инициативу: 83% против 79% соответственно", – выяснили социологи.
Среди учителей запрет на использование мобильных телефонов на уроках поддерживают 88% опрошенных.
Что касается полного запрета на смартфоны в школах, то его поддерживают 6 из 10 педагогов и 3 из 10 родителей. Матери чаще отцов против того, чтобы дети оставляли телефоны дома.
Ранее министра просвещения Сергея Кравцова попросили запретить смартфоны на уроках, чтобы школьники сосредоточились на учебном процессе и перестали отвлекаться на соцсети и игры. Девайсы предложили хранить в специальных шкафчиках и использовать их на переменах.
16:23:20 25-10-2023
Если ребёнок не хочет учиться, он хоть с пальцами играть будет и мешать. А вот если талантливый учитель заинтересует своим предметом ,то и бездельники подтянутся к учёбе.
16:57:05 25-10-2023
ха-ха (16:23:20 25-10-2023) Если ребёнок не хочет учиться, он хоть с пальцами играть буд... Такая точка зрения удобна, когда хочется свалить заботы о ребенке на другого - учителя, врача, кого угодно. А еще удобно при этом чушные претензии выставлять ради собственного мнимого возвышения.
22:47:56 25-10-2023
Гость (16:57:05 25-10-2023) Такая точка зрения удобна, когда хочется свалить заботы о ре... На самом деле он прав. Сейчас очень много бездарных учителей-формалистов в школах. Которые своим равнодушием губят весь интерес к учебным предметам со стороны учеников.
17:06:27 25-10-2023
ха-ха (16:23:20 25-10-2023) Если ребёнок не хочет учиться, он хоть с пальцами играть буд... Тебя так и не "подтянули" к учебе.
16:54:40 25-10-2023
Наркомана нельзя уговорить оторваться от наркотика. Но если исключить возможность его потребления, то можно и вернуть его в реальный мир. Контент в соцсетях тот же наркотик. Значит нужно лишать возможности его потребления на уроке.
17:19:37 25-10-2023
Сейчас некоторые мамаши взбесятся - лишают возможности гиперопеки над своими чадушками ...
17:38:40 25-10-2023
Чучмек (17:19:37 25-10-2023) Сейчас некоторые мамаши взбесятся - лишают возможности гипер... Причем они звонят по поводу и без повода только потому, что им скучно. Они знают расписание уроков. И звонков. Но сидя дома и живя на многочисленные пособия надо развлечений. Потролить учителя, отвлечь его на уроке, диточке позвонить именно во время урока. Я вообще не понимаю, зачем идти работать в школу. Мазохизм что ли? Пусть мамашки учат дома, раз такие умные!
22:49:01 25-10-2023
Чучмек (17:19:37 25-10-2023) Сейчас некоторые мамаши взбесятся - лишают возможности гипер... А некоторым папашам прежде чем вякать, стоило бы САМИМ в начале рабочего дня сдавать телефон, а в конце рабочего дня - его вам вернут. Ибо нефиг.
12:09:57 26-10-2023
Гость (22:49:01 25-10-2023) А некоторым папашам прежде чем вякать, стоило бы САМИМ в нач... Что, папашам не понравилось такое предложение? Тыкаться в телефон на работе хочется? Проще кому-то запретить, но не себе? =)
22:46:49 25-10-2023
А кого опросили? У нас в классе не проводилось опроса, например, среди родителей =)
11:49:53 02-11-2023
Телефон не для развлечений в школе, да им даже воспользоваться некогда бывает, но он должен быть под рукой, потому что ЧП вдруг, или например на нем геолокация, и я знаю, что ребёнок в школе, все хорошо. Или уроки закончатся раньше или позже, нам не всегда учитель сообщает об этом, а ребёнка в школу привозим и забираем, потому что далеко дом от школы. шкафчики эти кто будет при необходимости открывать? Никто , скажут нет нельзя взять телефон и все на этом . Считаю это нарушение безопасности ребёнка, прав и свобод. Те кто за, якобы, они шире не думают, лишь о том, что дети не будут отвлекаться( хотя они найдут как и без телефонов) , а о том, что телефон для связи при случае чего, они не думают. И не надо сравнивать как было раньше без телефонов, раньше было другое время. Надеюсь отклонят это предложение