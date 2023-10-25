В Барнауле большинство родителей поддерживают запрет смартфонов на уроках

Причем отцы чуть чаще матерей высказываются за эту инициативу

25 октября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Запрет Министерства просвещения на использование мобильных телефонов на уроках поддерживают 80% родителей школьников в Барнауле, сообщает SuperJob.

"Причем отцы чуть чаще матерей высказывались за эту инициативу: 83% против 79% соответственно", – выяснили социологи.

Среди учителей запрет на использование мобильных телефонов на уроках поддерживают 88% опрошенных.

Что касается полного запрета на смартфоны в школах, то его поддерживают 6 из 10 педагогов и 3 из 10 родителей. Матери чаще отцов против того, чтобы дети оставляли телефоны дома.

Ранее министра просвещения Сергея Кравцова попросили запретить смартфоны на уроках, чтобы школьники сосредоточились на учебном процессе и перестали отвлекаться на соцсети и игры. Девайсы предложили хранить в специальных шкафчиках и использовать их на переменах.