В Барнауле большинство трудящихся готовы бесплатно выполнять не свою работу
Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет
16 августа 2024, 13:40, ИА Амител
Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, насколько в Барнауле работающие лояльны к выполнению обязанностей вне должностной инструкции.
"Шестеро из 10 сотрудников относятся к дополнительным поручениям руководства лояльно и не требуют оплаты за их выполнение", - говорится в исследовании.
Четверо из 10 считают, что поручения руководителей часто выходят за рамки должностных обязанностей. Еще столько же говорят, что иногда работают за рамками функционала.
При этом на дополнительные поручения руководства 74% барнаульцев соглашаются: 60% - безвозмездно, 14% - только за дополнительную оплату. Отказывает начальству только 15% опрошенных.
"Лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет, - горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей: они чаще всего работают за доплату", - отметили социологи.
Опрос проведен среди представителей экономически активного населения из Барнаула с 4 по 13 августа 2024 года.
13:50:39 16-08-2024
бесплатно?? да ладно
13:57:46 16-08-2024
Хоть одного такого покажите...
15:16:10 16-08-2024
потому и зряплаты у них низкие!)
22:21:08 16-08-2024
Пропаганда великое дело. Но не у наших доморощенных патриотов.
22:34:23 16-08-2024
Провокационный вопрос. Особенно по отношению к молодым женщинам.
09:39:16 17-08-2024
Гость (22:34:23 16-08-2024) Провокационный вопрос. Особенно по отношению к молодым женщи... Второй сорт.