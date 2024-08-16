НОВОСТИОбщество

В Барнауле большинство трудящихся готовы бесплатно выполнять не свою работу

Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет

16 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com
Люди за работой / Фото: pxhere.com

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, насколько в Барнауле работающие лояльны к выполнению обязанностей вне должностной инструкции.

"Шестеро из 10 сотрудников относятся к дополнительным поручениям руководства лояльно и не требуют оплаты за их выполнение", - говорится в исследовании.

Четверо из 10 считают, что поручения руководителей часто выходят за рамки должностных обязанностей. Еще столько же говорят, что иногда работают за рамками функционала.

При этом на дополнительные поручения руководства 74% барнаульцев соглашаются: 60% - безвозмездно, 14% - только за дополнительную оплату. Отказывает начальству только 15% опрошенных.

"Лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет, - горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей: они чаще всего работают за доплату", - отметили социологи.

Опрос проведен среди представителей экономически активного населения из Барнаула с 4 по 13 августа 2024 года.

Калькулятор / Фото: pxhere.com/ru/photo/819795

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Работа опросы

Комментарии 6

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Гость

13:50:39 16-08-2024

бесплатно?? да ладно

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Бдыщ...

13:57:46 16-08-2024

Хоть одного такого покажите...

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гость

15:16:10 16-08-2024

потому и зряплаты у них низкие!)

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Гость

22:21:08 16-08-2024

Пропаганда великое дело. Но не у наших доморощенных патриотов.

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Гость

22:34:23 16-08-2024

Провокационный вопрос. Особенно по отношению к молодым женщинам.

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Гость

09:39:16 17-08-2024

Гость (22:34:23 16-08-2024) Провокационный вопрос. Особенно по отношению к молодым женщи... Второй сорт.

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