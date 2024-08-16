В Барнауле большинство трудящихся готовы бесплатно выполнять не свою работу

Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет

16 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, насколько в Барнауле работающие лояльны к выполнению обязанностей вне должностной инструкции.

"Шестеро из 10 сотрудников относятся к дополнительным поручениям руководства лояльно и не требуют оплаты за их выполнение", - говорится в исследовании.

Четверо из 10 считают, что поручения руководителей часто выходят за рамки должностных обязанностей. Еще столько же говорят, что иногда работают за рамками функционала.

При этом на дополнительные поручения руководства 74% барнаульцев соглашаются: 60% - безвозмездно, 14% - только за дополнительную оплату. Отказывает начальству только 15% опрошенных.

"Лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет, - горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей: они чаще всего работают за доплату", - отметили социологи.

Опрос проведен среди представителей экономически активного населения из Барнаула с 4 по 13 августа 2024 года.