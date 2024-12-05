В Барнауле бомж обчистил кассу магазина и растерял почти все деньги, пока убегал

Мужчину заключили под стражу

05 декабря 2024, 14:32, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Барнауле сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже из продуктового магазина, сообщили в МВД Алтайского края.

В отдел полиции по Октябрьскому району обратился представитель торговой сети и заявил, что в продуктовом магазине неизвестный открыто без применения насилия обчистил кассу.

Работница торговой точки рассказала, что находилась на рабочем месте в тот момент, когда в помещение зашел неизвестный, прошелся по залу и направился к кассе с выбранным товаром.

На кассе он протянул купюру и когда продавец начала отсчитывать сдачу, злоумышленник забрал наличные из одного отсека. Сотрудница схватила его за руку, но мужчина вырвался и убежал в неизвестном направлении.

"Добычей грабителя стали 1000 рублей, остальную сумму он выронил, когда выбегал из магазина", – рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали. Им оказался горожанин 1994 года рождения без определенного места жительства. Похищенное он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Барнаульца заключили под стражу.