В Барнауле бомж обчистил кассу магазина и растерял почти все деньги, пока убегал
Мужчину заключили под стражу
05 декабря 2024, 14:32, ИА Амител
В Барнауле сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже из продуктового магазина, сообщили в МВД Алтайского края.
В отдел полиции по Октябрьскому району обратился представитель торговой сети и заявил, что в продуктовом магазине неизвестный открыто без применения насилия обчистил кассу.
Работница торговой точки рассказала, что находилась на рабочем месте в тот момент, когда в помещение зашел неизвестный, прошелся по залу и направился к кассе с выбранным товаром.
На кассе он протянул купюру и когда продавец начала отсчитывать сдачу, злоумышленник забрал наличные из одного отсека. Сотрудница схватила его за руку, но мужчина вырвался и убежал в неизвестном направлении.
"Добычей грабителя стали 1000 рублей, остальную сумму он выронил, когда выбегал из магазина", – рассказали в полиции.
Подозреваемого задержали. Им оказался горожанин 1994 года рождения без определенного места жительства. Похищенное он успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Барнаульца заключили под стражу.
14:49:39 05-12-2024
Место жительства-город Барнаул.
16:05:00 05-12-2024
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