В Барнауле бородатый козел пасется у ресторана и смотрит на всех свысока
Животное лакомится свежей травой на Павловском тракте
18 мая 2024, 14:53, ИА Амител
Козел у ресторана "Баклажан" / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на газоне у ресторана "Баклажан" на Павловском тракте пасется козел, сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
На кадрах видно, что животное находится на поводке и лакомится травой, а также смотрит с возвышенности на пешеходов и проезжающих мимо водителей.
Комментаторы выдвинули свои версии, как в этом месте оказался козел:
- "Травку кушать привязали, чтобы не косить".
- "На шашлык привезли, приготовить еще не успели".
- "Кто-то с деревни переехал, а привычки остались".
Однако один из пользователей опроверг все догадки: по его словам, рогатого здесь привязали жители частного сектора, которые живут за рестораном.
15:01:51 18-05-2024
Очередное наглядное доказательство, что это не город, а деревня. На Красноармейском коней выгуливают, на Павлике козлов. Пока не снести весь частный сектор, это так и останется деревней.
20:28:49 18-05-2024
Гость (15:01:51 18-05-2024) Очередное наглядное доказательство, что это не город, а дере... Аул
20:30:53 18-05-2024
Гость (15:01:51 18-05-2024) Очередное наглядное доказательство, что это не город, а дере... Ты езжай в свою деревню и сноси что хочешь. А мы тут без лимиты обойдёмся
04:23:40 19-05-2024
Гость (20:30:53 18-05-2024) Ты езжай в свою деревню и сноси что хочешь. А мы тут без лим... Лимита? Бггг) явно колхозаном сказано) Твой козел то?))))
07:22:23 19-05-2024
Гость (04:23:40 19-05-2024) Лимита? Бггг) явно колхозаном сказано) Твой козел то?))))...
Слово слашал, значение не знает. Людк, а людк! Тьфу!!! Деревня!
10:52:02 19-05-2024
Гость (15:01:51 18-05-2024) Очередное наглядное доказательство, что это не город, а дере... Да, такой вот он, наш родной Барнаул! Особенный! Милый! С частным сектором и многоэтажками. С козлами на привязи и отвязными (как 15.01.51-18.05.2024)!
15:04:19 18-05-2024
Пусть животинка пасетсятжалко что ли травы?
19:07:22 18-05-2024
Коля (15:04:19 18-05-2024) Пусть животинка пасетсятжалко что ли травы? ... Главное, косить не надо!!!
07:54:45 19-05-2024
Коля (15:04:19 18-05-2024) Пусть животинка пасетсятжалко что ли травы? ... Наверное животинка и какает фиалками. Пусть пасется.
10:59:38 19-05-2024
Эко-козёл у эко-ресторана... Не нравиться поезжай в человейник прозябать)