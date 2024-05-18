В Барнауле бородатый козел пасется у ресторана и смотрит на всех свысока

Животное лакомится свежей травой на Павловском тракте

18 мая 2024, 14:53, ИА Амител

Козел у ресторана "Баклажан" / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на газоне у ресторана "Баклажан" на Павловском тракте пасется козел, сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, что животное находится на поводке и лакомится травой, а также смотрит с возвышенности на пешеходов и проезжающих мимо водителей.

Козел у ресторана "Баклажан" / Фото: "Инцидент Барнаул"

Комментаторы выдвинули свои версии, как в этом месте оказался козел:

"Травку кушать привязали, чтобы не косить".

"На шашлык привезли, приготовить еще не успели".

"Кто-то с деревни переехал, а привычки остались".

Однако один из пользователей опроверг все догадки: по его словам, рогатого здесь привязали жители частного сектора, которые живут за рестораном.