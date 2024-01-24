На Алтае росгвардеец прижал к груди молодую косулю и помог ей вернуться домой
Лесное животное случайно забрело на территорию сельской школы
24 января 2024, 11:27, ИА Амител
В Алтайском крае патруль вневедомственной охраны спас детеныша сибирской косули, который случайно забрел в село Топчиха, сообщает региональная Росгвардия.
Сторож местной школы заметил молодую косулю и вызвал росгвардейцев, нажав кнопку тревожной сигнализации.
"Животное случайно забрело на территорию образовательного учреждения в поисках корма, но покинуть ее самостоятельно у лесного малыша не получилось из-за высокого ограждения и закрытых выходов", – рассказали в ведомстве.
Росгвардейцы аккуратно отловили испуганное животное, на служебном автомобиле вывезли за пределы села и выпустили в естественную среду обитания.
Ранее сообщали о молодой косуле, которая вышла к людям после пожара в Егорьевском районе и осталась на базе отдыха.
11:32:15 24-01-2024
Какого детёныша то? Взрослая косуля
17:13:00 24-01-2024
Алексей (11:32:15 24-01-2024) Какого детёныша то? Взрослая косуля... прикинь, это детеныш, взрослая раз в 5 больше
17:40:56 24-01-2024
Алексей (11:32:15 24-01-2024) Какого детёныша то? Взрослая косуля... между словами "детёныш" и "молодую" вы разницы не видите совсем?
11:36:00 24-01-2024
Молодец! Как трогательно: "прижал к груди..."!
12:08:11 24-01-2024
Накормили бы детеныша что ли. Зря приходил к людям?
14:45:19 24-01-2024
Fish (12:08:11 24-01-2024) Накормили бы детеныша что ли. Зря приходил к людям?... Это взрослый козел- самец косули. Детеныш, бугага!
12:41:39 24-01-2024
побольше бы таких новостей)
14:47:39 24-01-2024
Элен без ребят (12:41:39 24-01-2024) побольше бы таких новостей) ... Когда два взрослых самца обнимаются и жмутся к груди??! Тьфу на вас!
15:15:18 24-01-2024
Гость (14:47:39 24-01-2024) Когда два взрослых самца обнимаются и жмутся к груди??! Тьфу... а вы, как я посмотрю, знаете толк в извращениях. тьфу на вас два раза
15:32:56 24-01-2024
Гость (14:47:39 24-01-2024) Когда два взрослых самца обнимаются и жмутся к груди??! Тьфу... Ты вообще нормальный? Проверится бы не мешало, есть у тебя проблемы по этой части. Вылезут когда-нибудь.
14:04:01 24-01-2024
А к груди прижал для чего это?😊
14:12:10 24-01-2024
Заголовок - лютый!! Получается, что дом косули в груди росгвардейца... или в животе?))