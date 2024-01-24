На Алтае росгвардеец прижал к груди молодую косулю и помог ей вернуться домой

Лесное животное случайно забрело на территорию сельской школы

24 января 2024, 11:27, ИА Амител

Росгвардеец и косуля / Фото: 22.rosguard.gov.ru

В Алтайском крае патруль вневедомственной охраны спас детеныша сибирской косули, который случайно забрел в село Топчиха, сообщает региональная Росгвардия.

Сторож местной школы заметил молодую косулю и вызвал росгвардейцев, нажав кнопку тревожной сигнализации.

"Животное случайно забрело на территорию образовательного учреждения в поисках корма, но покинуть ее самостоятельно у лесного малыша не получилось из-за высокого ограждения и закрытых выходов", – рассказали в ведомстве.

Росгвардейцы аккуратно отловили испуганное животное, на служебном автомобиле вывезли за пределы села и выпустили в естественную среду обитания.

Ранее сообщали о молодой косуле, которая вышла к людям после пожара в Егорьевском районе и осталась на базе отдыха.