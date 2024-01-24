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На Алтае росгвардеец прижал к груди молодую косулю и помог ей вернуться домой

Лесное животное случайно забрело на территорию сельской школы

24 января 2024, 11:27, ИА Амител

Росгвардеец и косуля / Фото: 22.rosguard.gov.ru

В Алтайском крае патруль вневедомственной охраны спас детеныша сибирской косули, который случайно забрел в село Топчиха, сообщает региональная Росгвардия.

Сторож местной школы заметил молодую косулю и вызвал росгвардейцев, нажав кнопку тревожной сигнализации.

"Животное случайно забрело на территорию образовательного учреждения в поисках корма, но покинуть ее самостоятельно у лесного малыша не получилось из-за высокого ограждения и закрытых выходов", – рассказали в ведомстве.

Росгвардейцы аккуратно отловили испуганное животное, на служебном автомобиле вывезли за пределы села и выпустили в естественную среду обитания.

Ранее сообщали о молодой косуле, которая вышла к людям после пожара в Егорьевском районе и осталась на базе отдыха.

Алтайский край забавные истории дикие животные Хорошие новости

Комментарии 12

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Алексей

11:32:15 24-01-2024

Какого детёныша то? Взрослая косуля

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Гость

17:13:00 24-01-2024

Алексей (11:32:15 24-01-2024) Какого детёныша то? Взрослая косуля... прикинь, это детеныш, взрослая раз в 5 больше

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Элен без ребят

17:40:56 24-01-2024

Алексей (11:32:15 24-01-2024) Какого детёныша то? Взрослая косуля... между словами "детёныш" и "молодую" вы разницы не видите совсем?

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Гость

11:36:00 24-01-2024

Молодец! Как трогательно: "прижал к груди..."!

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Fish

12:08:11 24-01-2024

Накормили бы детеныша что ли. Зря приходил к людям?

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Гость

14:45:19 24-01-2024

Fish (12:08:11 24-01-2024) Накормили бы детеныша что ли. Зря приходил к людям?... Это взрослый козел- самец косули. Детеныш, бугага!

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Элен без ребят

12:41:39 24-01-2024

побольше бы таких новостей)

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Гость

14:47:39 24-01-2024

Элен без ребят (12:41:39 24-01-2024) побольше бы таких новостей) ... Когда два взрослых самца обнимаются и жмутся к груди??! Тьфу на вас!

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Элен без ребят

15:15:18 24-01-2024

Гость (14:47:39 24-01-2024) Когда два взрослых самца обнимаются и жмутся к груди??! Тьфу... а вы, как я посмотрю, знаете толк в извращениях. тьфу на вас два раза

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Гость

15:32:56 24-01-2024

Гость (14:47:39 24-01-2024) Когда два взрослых самца обнимаются и жмутся к груди??! Тьфу... Ты вообще нормальный? Проверится бы не мешало, есть у тебя проблемы по этой части. Вылезут когда-нибудь.

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Гость

14:04:01 24-01-2024

А к груди прижал для чего это?😊

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Гость

14:12:10 24-01-2024

Заголовок - лютый!! Получается, что дом косули в груди росгвардейца... или в животе?))

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