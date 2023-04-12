В Барнауле будут по ночам перекрывать улицу из-за ремонта железнодорожного переезда

Водителей просят быть осторожнее и соблюдать требования дорожных знаков, которые установят на время работ

12 апреля 2023, 14:26, ИА Амител

Фото: barnaul.org

С 6 по 9 мая в Барнауле будут ежедневно перекрывать движение по улице Шевченко в районе здания № 170. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, проезд будет запрещён с 20:00 до 08:00.

В это время на участке проведут капремонт железнодорожного переезда. Водителей просят быть осторожнее и соблюдать требования дорожных знаков, которые установят на время работ.

Напомним, что перекрытие движения на участке улицы Пролетарской от проспекта Красноармейского до переулка Радищева продлили до 30 апреля. Это связано с проведением дополнительных работ по установке тепловой камеры для подключения многоквартирного дома № 145.