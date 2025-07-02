В Барнауле будут судить водителя мусоровоза, который насмерть сбил пешехода
Шофер нарушил ряд правил дорожного движения
02 июля 2025, 12:00, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "В курсе 22"
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя мусоровоза, который насмерть сбил мужчину в Барнауле, сообщили в ведомстве.
ДТП случилось 3 мая у дома № 105а по улице Попова.
По версии следствия, шофер исправного грузовика ехал от улицы Шумакова в сторону Попова, но по пути "проявил преступную небрежность", в нарушение ПДД не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе и сбил его.
От полученных травм потерпевший скончался.
Впоследствии на водителя завели уголовное дело. Его материалы направили в Индустриальный районный суд для рассмотрения.
13:18:20 02-07-2025
Смотрю на фото и не пойму, какой из них сбил?
15:35:36 02-07-2025
это он уже столько в КПЗ сидит?! ого...год почти
20:34:51 02-07-2025
Гость (15:35:36 02-07-2025) это он уже столько в КПЗ сидит?! ого...год почти... почти год... с мая? 🫤