В Барнауле будут судить водителя мусоровоза, который насмерть сбил пешехода

Шофер нарушил ряд правил дорожного движения

02 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя мусоровоза, который насмерть сбил мужчину в Барнауле, сообщили в ведомстве.

ДТП случилось 3 мая у дома № 105а по улице Попова.

По версии следствия, шофер исправного грузовика ехал от улицы Шумакова в сторону Попова, но по пути "проявил преступную небрежность", в нарушение ПДД не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе и сбил его.

От полученных травм потерпевший скончался.

Впоследствии на водителя завели уголовное дело. Его материалы направили в Индустриальный районный суд для рассмотрения.