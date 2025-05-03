В ГАИ рассказали подробности гибели пешехода на улице Попова в Барнауле

Дорожные полицейские проводят проверку

03 мая 2025, 14:29, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

В Госавтоинспекции Алтайского края поделились подробностями ДТП на пересечении улицы Попова и малого Павловского тракта, где погиб пешеход.

Происшествие случилось 3 мая в 11:40 у дома № 105а по улице Попова.

По предварительным данным, 54-летний мужчина за рулем КамАЗа ехал по малому Павловскому тракту в сторону Попова. В этот момент пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения грузовика.

В результате шофер наехал на пешехода, который скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Полицейские проводят проверку.