В ГАИ рассказали подробности гибели пешехода на улице Попова в Барнауле
Дорожные полицейские проводят проверку
03 мая 2025, 14:29, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "В курсе 22"
В Госавтоинспекции Алтайского края поделились подробностями ДТП на пересечении улицы Попова и малого Павловского тракта, где погиб пешеход.
Происшествие случилось 3 мая в 11:40 у дома № 105а по улице Попова.
По предварительным данным, 54-летний мужчина за рулем КамАЗа ехал по малому Павловскому тракту в сторону Попова. В этот момент пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения грузовика.
В результате шофер наехал на пешехода, который скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Полицейские проводят проверку.
15:22:51 03-05-2025
Вот так, прожить 60 лет, чтобы нелепо попасть под мусоровоз. Пути господни неисповедимы
18:22:38 03-05-2025
Гость (15:22:51 03-05-2025) Вот так, прожить 60 лет, чтобы нелепо попасть под мусоровоз.... Ну да, некоторые почему то чувствуют себя в безопасности, переходя по нерегулируемому пешеходному переходу...
20:59:21 03-05-2025
Гость (18:22:38 03-05-2025) Ну да, некоторые почему то чувствуют себя в безопасности, пе... водитель с камазом обязаны же ему
15:52:04 03-05-2025
По пешеходному переходу шёл. Шофёра в тюрьму?
16:49:12 03-05-2025
Не удевлен
Как эти водители мусоровозов. По меж дворовым территориям гоняют. Будут ещё трагедии.
19:27:02 03-05-2025
Попал в "слепую" зону у Камаза?