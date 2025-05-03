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В ГАИ рассказали подробности гибели пешехода на улице Попова в Барнауле

Дорожные полицейские проводят проверку

03 мая 2025, 14:29, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"
Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

В Госавтоинспекции Алтайского края поделились подробностями ДТП на пересечении улицы Попова и малого Павловского тракта, где погиб пешеход.

Происшествие случилось 3 мая в 11:40 у дома № 105а по улице Попова.

По предварительным данным, 54-летний мужчина за рулем КамАЗа ехал по малому Павловскому тракту в сторону Попова. В этот момент пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения грузовика.

В результате шофер наехал на пешехода, который скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Полицейские проводят проверку.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 6

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Гость

15:22:51 03-05-2025

Вот так, прожить 60 лет, чтобы нелепо попасть под мусоровоз. Пути господни неисповедимы

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Гость

18:22:38 03-05-2025

Гость (15:22:51 03-05-2025) Вот так, прожить 60 лет, чтобы нелепо попасть под мусоровоз.... Ну да, некоторые почему то чувствуют себя в безопасности, переходя по нерегулируемому пешеходному переходу...

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Гость

20:59:21 03-05-2025

Гость (18:22:38 03-05-2025) Ну да, некоторые почему то чувствуют себя в безопасности, пе... водитель с камазом обязаны же ему

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Гость

15:52:04 03-05-2025

По пешеходному переходу шёл. Шофёра в тюрьму?

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Сергей

16:49:12 03-05-2025

Не удевлен
Как эти водители мусоровозов. По меж дворовым территориям гоняют. Будут ещё трагедии.

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Гость

19:27:02 03-05-2025

Попал в "слепую" зону у Камаза?

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