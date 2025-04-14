Четырехлетний мальчик выпал из окна в Барнауле
Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести, полученными при падении с четвертого этажа
14 апреля 2025, 17:34, ИА Амител
В Барнауле утром 14 апреля в поселке Научный Городок из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал четырехлетний мальчик, сообщает алтайский СК.
"Пока родители спали, ребенок зашел на кухню и открыл находящееся в режиме проветривания окно, после чего не удержался и упал", – рассказали в ведомстве.
Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение. Проводится доследственная проверка по признакам "причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
Как сообщает региональная прокуратура, организована "проверка причин и условий произошедшего, проживания в семье, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Как защитить ребенка от падения из окна?
Не держите окна открытыми, если в доме находится маленький ребенок!
Не рассчитывайте на антимоскитные сетки как на средство защиты. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, так как ребенок чувствует себя за ней в безопасности, опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с такими сетками.
Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно в ваше отсутствие открыть окно. Монтировать фиксаторы должны только профессионалы.
Не оставляйте маленьких детей одних. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко фиксируйте его, ладони при этом должны быть сухими. Будьте готовы к резким движениям малыша, и не держите ребенка за одежду.
Будьте бдительны. Не игнорируйте настоящие советы по безопасности при эксплуатации окон.
18:44:28 14-04-2025
ужас какой... бедный малыш :/
родители сэкономили на замочках или вообще не знали про них?
21:35:25 14-04-2025
Элен без ребят (18:44:28 14-04-2025) ужас какой... бедный малыш :/родители сэкономили на ... С такими детьми замочки надо на двери делать, чтобы не смог проникнуть в помещение, где проветривается; и ключи надежно прятать.. Оконные ему будут -тьфу, разберется.
19:31:09 15-04-2025
цена глубокой инвалидности и страданий твоего ребенка - 1500 р (один тросовый ограничитель)