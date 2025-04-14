Четырехлетний мальчик выпал из окна в Барнауле

Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести, полученными при падении с четвертого этажа

14 апреля 2025, 17:34, ИА Амител

Ребенок выпал из окна в Барнауле / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле утром 14 апреля в поселке Научный Городок из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал четырехлетний мальчик, сообщает алтайский СК.

"Пока родители спали, ребенок зашел на кухню и открыл находящееся в режиме проветривания окно, после чего не удержался и упал", – рассказали в ведомстве.

Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение. Проводится доследственная проверка по признакам "причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Как сообщает региональная прокуратура, организована "проверка причин и условий произошедшего, проживания в семье, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Как защитить ребенка от падения из окна?

Как защитить ребенка от падения из окна? / Инфографика: amic.ru

Не держите окна открытыми, если в доме находится маленький ребенок!

Не рассчитывайте на антимоскитные сетки как на средство защиты. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, так как ребенок чувствует себя за ней в безопасности, опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с такими сетками.

Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно в ваше отсутствие открыть окно. Монтировать фиксаторы должны только профессионалы.

Не оставляйте маленьких детей одних. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко фиксируйте его, ладони при этом должны быть сухими. Будьте готовы к резким движениям малыша, и не держите ребенка за одежду.

Будьте бдительны. Не игнорируйте настоящие советы по безопасности при эксплуатации окон.