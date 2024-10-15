В Бийске будут судить мать, ребенок которой выпал из окна
От полученных травм малыш скончался в больнице
15 октября 2024, 14:31, ИА Амител
В Бийске будут судить мать, трехлетний ребенок которой в июле 2024 года выпал из окна, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.
По данным следствия, мать была дома с тремя малолетними детьми. Незадолго до трагедии она ушла в соседнюю комнату, после чего один из ее детей залез по батарее на подоконник, открыл окно и, оперевшись на москитную сетку, упал со второго этажа на бетонную поверхность.
С травмами различной тяжести малыша госпитализировали. Однако через несколько дней он скончался.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности". Во время следствия собрали достаточную доказательственную базу. В связи с этим дело направили в суд для рассмотрения по существу.
16:04:03 15-10-2024
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16:34:51 15-10-2024
Собрали доказательную базу... Капец. Оказали помощь многодетной семье, демографическая программа.
16:21:51 16-10-2024
Гость (16:34:51 15-10-2024) Собрали доказательную базу... Капец. Оказали помощь многодет... толку от таких семей? мать-кукушка, так она всех угробит