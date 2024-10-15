В Бийске будут судить мать, ребенок которой выпал из окна

От полученных травм малыш скончался в больнице

15 октября 2024, 14:31, ИА Амител

Фото с места происшествия / СК по Алтайскому краю

В Бийске будут судить мать, трехлетний ребенок которой в июле 2024 года выпал из окна, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, мать была дома с тремя малолетними детьми. Незадолго до трагедии она ушла в соседнюю комнату, после чего один из ее детей залез по батарее на подоконник, открыл окно и, оперевшись на москитную сетку, упал со второго этажа на бетонную поверхность.

С травмами различной тяжести малыша госпитализировали. Однако через несколько дней он скончался.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности". Во время следствия собрали достаточную доказательственную базу. В связи с этим дело направили в суд для рассмотрения по существу.