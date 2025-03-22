В Барнауле четырежды судимый мужчина украл велосипед из подъезда и попался полиции

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

22 марта 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: Denise Jans / unsplash.com

Многократно судимый житель Барнаула украл пристегнутый в подъезде велосипед, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

Потерпевшим оказался горожанин 1997 года рождения. По его оценке, ущерб составил 20 тысяч рублей. Полицейские вскоре поймали подозреваемого.

"Им оказался ранее четырежды судимый за кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 32-летний барнаулец. Фигурант свою вину отрицать не стал и дал признательные показания", – рассказали в полиции.

Похищенный велосипед при этом изъять не удалось.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Также в его отношении избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.