В Барнауле четырежды судимый мужчина украл велосипед из подъезда и попался полиции
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело
22 марта 2025, 14:30, ИА Амител
Многократно судимый житель Барнаула украл пристегнутый в подъезде велосипед, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.
Потерпевшим оказался горожанин 1997 года рождения. По его оценке, ущерб составил 20 тысяч рублей. Полицейские вскоре поймали подозреваемого.
"Им оказался ранее четырежды судимый за кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 32-летний барнаулец. Фигурант свою вину отрицать не стал и дал признательные показания", – рассказали в полиции.
Похищенный велосипед при этом изъять не удалось.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Также в его отношении избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Вопрос, как это не удалось изъять украденный велосипед