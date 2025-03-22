НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле четырежды судимый мужчина украл велосипед из подъезда и попался полиции

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

22 марта 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: Denise Jans / unsplash.com
Фото: Denise Jans / unsplash.com

Многократно судимый житель Барнаула украл пристегнутый в подъезде велосипед, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

Потерпевшим оказался горожанин 1997 года рождения. По его оценке, ущерб составил 20 тысяч рублей. Полицейские вскоре поймали подозреваемого.

"Им оказался ранее четырежды судимый за кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 32-летний барнаулец. Фигурант свою вину отрицать не стал и дал признательные показания", – рассказали в полиции.

Похищенный велосипед при этом изъять не удалось.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Также в его отношении избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Гость

15:31:20 22-03-2025

Ни как до дома не доедет!...
Четыре раза пытался уже...
И даже на пятый раз, тоже не смог...!
А ведь его дома ждут...

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Musik

22:54:31 22-03-2025

Гость (15:31:20 22-03-2025) Ни как до дома не доедет!...Четыре раза пытался уже...

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Musik

09:42:44 23-03-2025

Musik (22:54:31 22-03-2025) ... ЛОХ - любитель овсяных хлопьев

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Данил

08:41:20 25-03-2025

Вопрос, как это не удалось изъять украденный велосипед

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