В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Под отключение попали жители улиц Победная, Молодежная и проезда Магнитного

09 апреля 2025, 14:35, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за повреждения водопровода диаметром 100 мм, сообщили в городском "Росводоканале".

Аварию устраняют по проезду Магнитному, 44. На время работ холодного водоснабжения нет по адресам:

пр-д Магнитный, 40–66, 39–65;

ул. Победная, 92–96, 116–120, 129–177, 125–175;

ул. Молодежная, 134, 132, 115.

Когда планируют завершить ремонт, в организации не уточнили.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.