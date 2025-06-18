В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Под отключение попали шесть улиц

18 июня 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Часть Барнаула осталась без холодной воды из-за повреждения водопровода диаметром 400 мм по улице Рабочей, 15з, сообщили в "Росводоканале Барнаул".

На время ремонта холодного водоснабжения не будет по адресам:

ул. Рабочая, 15а–23а, 22а;

ул. Рубусина, 51–59, 2–72;

ул. Новая, 37–59, 44–50д;

ул. Логовская, 68–72а;

ул. Балабанова, 19–39, 24–36;

пер. Докучаевский, 11.

Ориентировочное время завершения работ не уточняется.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам 500-101 и 202-200.

С 16 июня в Барнауле стартовал второй этап испытаний теплосетей, из-за чего в нескольких районах города отключили горячую воду.