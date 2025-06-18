В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Под отключение попали шесть улиц
18 июня 2025, 09:30, ИА Амител
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
Часть Барнаула осталась без холодной воды из-за повреждения водопровода диаметром 400 мм по улице Рабочей, 15з, сообщили в "Росводоканале Барнаул".
На время ремонта холодного водоснабжения не будет по адресам:
- ул. Рабочая, 15а–23а, 22а;
- ул. Рубусина, 51–59, 2–72;
- ул. Новая, 37–59, 44–50д;
- ул. Логовская, 68–72а;
- ул. Балабанова, 19–39, 24–36;
- пер. Докучаевский, 11.
Ориентировочное время завершения работ не уточняется.
Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам 500-101 и 202-200.
С 16 июня в Барнауле стартовал второй этап испытаний теплосетей, из-за чего в нескольких районах города отключили горячую воду.
11:33:38 18-06-2025
Бийск без горячей воды на неделю. Моемся в фонтанах!!! на улице +30.
12:38:21 18-06-2025
бийчанин (11:33:38 18-06-2025) Бийск без горячей воды на неделю. Моемся в фонтанах!!! на ул... до Горного - руком поддать!
река опять ж под ж.