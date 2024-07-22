В Барнауле десятки домов останутся без горячей воды 22 июля
Отключение продлится 10 часов
22 июля 2024, 09:00, ИА Амител
Душ / Источник фото: unsplash.com
В Индустриальном районе Барнаула 38 многоквартирных домов останутся без горячей воды 22 июля, сообщили в СГК.
Причина – ремонт теплосети диаметром 1000 мм в районе дома № 208 по улице Власихинской. Работы планируют выполнить с 10:00 до 20:00.
На это время под отключение попадут следующие адреса:
- ул. Балтийская, 101, 116, 103, 105, 93, 95, 97, 99;
- ул. Сиреневая, 42, 52;
- проезд Северный Власихинский, 98, 112, 102, 104, 106, 108, 110, 116, 86, 88, 92, 94, 96;
- ул. Взлетная, 117, 115, 103, 97, 95, 109, 105;
- пр. Энергетиков, 14, 2, 24, 20, 10, 11, 4, 16;
- ул. Сергея Ускова, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
После ремонта энергетики приступят к заполнению трубопроводов и восстановлению циркуляции. "Сети большого диаметра, поэтому на стабилизацию параметров понадобится время", – подчеркнули в компании.
10:20:51 22-07-2024
говорят первые полгода чешется. потом привыкнете.