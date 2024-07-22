В Барнауле десятки домов останутся без горячей воды 22 июля

Отключение продлится 10 часов

22 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

В Индустриальном районе Барнаула 38 многоквартирных домов останутся без горячей воды 22 июля, сообщили в СГК.

Причина – ремонт теплосети диаметром 1000 мм в районе дома № 208 по улице Власихинской. Работы планируют выполнить с 10:00 до 20:00.

На это время под отключение попадут следующие адреса:

ул. Балтийская, 101, 116, 103, 105, 93, 95, 97, 99;

ул. Сиреневая, 42, 52;

проезд Северный Власихинский, 98, 112, 102, 104, 106, 108, 110, 116, 86, 88, 92, 94, 96;

ул. Взлетная, 117, 115, 103, 97, 95, 109, 105;

пр. Энергетиков, 14, 2, 24, 20, 10, 11, 4, 16;

ул. Сергея Ускова, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

После ремонта энергетики приступят к заполнению трубопроводов и восстановлению циркуляции. "Сети большого диаметра, поэтому на стабилизацию параметров понадобится время", – подчеркнули в компании.