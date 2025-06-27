В Барнауле десятки домов останутся без горячей воды 30 июня и 1 июля

Специалисты будут монтировать заглушки на участке магистралей

27 июня 2025, 10:20, ИА Амител

Фото: kevin Baquerizo / unsplash.com

В Барнауле с 10:00 30 июня до 16:00 1 июля в нескольких домах отключат горячую воду. Это связано с предстоящей заменой теплосетей на проспекте Калинина, сообщили в телеграм-канале СГК Барнаул.

Под отключение попадут адреса:

ул. 1 Мая, 6, 8, 10, 27а;

пр. Калинина, 5, 5б, 12, 4, 6, 1а, 6а, 10, 8, 14, 8а, 7, 3;

ул. Советская, 20, 24, 12, 6/1, 6/2, 4, 8, 10, 18, 22, 28, 6, 14, 6в;

проезд. 9 Мая, 5, 7а, 7, 10, 9, 6, 5а, 3;

пр. Комсомольский, 103, 107, 109, 130, 91, 93, 99а;

ул. Пионеров, 7, 9;

ул. Профинтерна, 30, 30б, 32, 32а, 38, 38а, 40, 40а, 42а, 44, 44а, 44б, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 57, 59, 59а, 59б;

ул. Сизова, 22, 22а, 24а, 26, 26а, 28;

проезд. Рыночный, 9;

пр. Ленина, 92.

"Для начала активной фазы работ по замене теплосетей на улице Калинина, вынуждены приостановить подачу горячей воды части потребителей района. Это нужно, чтобы временно изменить схему подачи горячей воды, смонтировав на участке магистралей заглушки. Тогда энергетики смогут обойтись без длительного отключения ГВС на весь период реконструкции", — объяснили в энергетики.

Подрядчик заменит на объекте 344 метра труб диаметром 400 мм — это крупные "артерии" в системе теплоснабжения Октябрьского района. После ремонта система станет надежнее в предстоящем отопительном сезоне.

Работы проходят под контролем СГК и являются частью большого проекта обновления теплосетей в Барнауле в 2025 году.