В Барнауле нечетную сторону проспекта Ленина перекроют 27 июня

Это связано с перевооружением теплосети

26 июня 2025, 17:15, ИА Амител

Пересечение пр. Ленина и ул. Молодежной / Фото: "Яндекс Карты"

27 июня в Барнауле ограничат движение транспорта на перекрестке Ленина - Молодежная. Об этом сообщили в администрации города.

С 16 июня специалисты СГК занимаются техническим перевооружением участка тепловой сети в районе проспекта Ленина, 60. Из-за этого проезд закрыли по всей ширине улицы Молодежной в районе пересечения с пешеходной аллеей на проспекте Ленина. Ограничения продлятся до 30 июня.

С 10:00 27 июня планируют перекрыть нечетную сторону проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Молодежной. Проезд также откроют 30 июня.

В связи с этим изменятся схемы движения общественного транспорта:

Автобусные маршруты №1, 6, 10, 20, 25, 27, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 125, 144 организуют в прямом направлении:

пр-кт Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Димитрова – пр. Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Димитрова – пр. Комсомольский – ул. Советская – пр. Ленина.

Автобус №33р будет ходить так:

пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский, далее по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина.

Кроме того, движение всех видов транспорта ограничат по всей ширине проезжей части улицы Молодежной, в районе здания №24.

Перекладка участка этой магистрали – важнейший проект текущего года. С 2022 года СГК поэтапно обновляет трубопровод на участке. От его безаварийной работы зависит теплоснабжение более семи тысяч жителей Барнаула. Кроме того, от него запитаны 33 административных здания, четыре школы, детский сад и два медицинских учреждения.