В Барнауле дети на улице Малахова устроили горку прямо у дороги
Ребята катаются у остановки "Павловский тракт"
15 января 2025, 14:48, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле дети скатываются на ледянках с возвышенности на улице Малахова, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".
По информации очевидцев, ребята катаются у остановки "Павловский тракт". Они съезжают со склона, который расположен около проезжей части и пешеходного перехода.
На прошлой неделе дети в Северном Власихинском проезде также катались с горки прямо на дорогу. На место выезжали сотрудники ДПС.
14:54:36 15-01-2025
Всё застроили, даже горки сделать негеде. Спасибо администрации.
14:59:47 15-01-2025
а потому-что во дворах горок нету
15:44:04 15-01-2025
О каких детях может идти речь, когда * опу надо прикрывать. А легче всего это делать когда ничего не делаешь
16:05:23 15-01-2025
Горки во дорах есть. Их наличие роли не играет никакой.
Вспомните своё детство: также катались со склонов, на "колбасе" на трамвае, летом водой обливались.....
Вот жисть была!
12:19:02 17-01-2025
давно здесь живу (16:05:23 15-01-2025) Горки во дорах есть. Их наличие роли не играет никакой. ...
потому что в наше время водитель бы вышел и напинал как следует, и был бы прав. а теперь нельзя на дитачку даже косо просмотреть
17:04:43 15-01-2025
давно здесь живу (16:05:23 15-01-2025) Горки во дорах есть. Их наличие роли не играет никакой. ... просто в наше время когда мы были детьми не существовало термина яжемать и не было педоистерии в том масштабе что сейчас.
а сейчас случись что с дитем по его\ее вине а затаскают водителя.
20:12:09 15-01-2025
Миша (17:04:43 15-01-2025) просто в наше время когда мы были детьми не существовало тер... эт да ты прав раньше если что то с тобой случилось молчишь чтоб еще и дома люлей не отхватить
11:30:42 16-01-2025
потому, что даже на ёлках нет горок!!!