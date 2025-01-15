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В Барнауле дети на улице Малахова устроили горку прямо у дороги

Ребята катаются у остановки "Павловский тракт"

15 января 2025, 14:48, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле дети скатываются на ледянках с возвышенности на улице Малахова, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, ребята катаются у остановки "Павловский тракт". Они съезжают со склона, который расположен около проезжей части и пешеходного перехода.

На прошлой неделе дети в Северном Власихинском проезде также катались с горки прямо на дорогу. На место выезжали сотрудники ДПС.

Барнаул дети

Комментарии 8

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Гость

14:54:36 15-01-2025

Всё застроили, даже горки сделать негеде. Спасибо администрации.

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Шинник

14:59:47 15-01-2025

а потому-что во дворах горок нету

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Гость

15:44:04 15-01-2025

О каких детях может идти речь, когда * опу надо прикрывать. А легче всего это делать когда ничего не делаешь

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давно здесь живу

16:05:23 15-01-2025

Горки во дорах есть. Их наличие роли не играет никакой.
Вспомните своё детство: также катались со склонов, на "колбасе" на трамвае, летом водой обливались.....
Вот жисть была!

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Гость

12:19:02 17-01-2025

давно здесь живу (16:05:23 15-01-2025) Горки во дорах есть. Их наличие роли не играет никакой. ...
потому что в наше время водитель бы вышел и напинал как следует, и был бы прав. а теперь нельзя на дитачку даже косо просмотреть

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Миша

17:04:43 15-01-2025

давно здесь живу (16:05:23 15-01-2025) Горки во дорах есть. Их наличие роли не играет никакой. ... просто в наше время когда мы были детьми не существовало термина яжемать и не было педоистерии в том масштабе что сейчас.

а сейчас случись что с дитем по его\ее вине а затаскают водителя.

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Гость

20:12:09 15-01-2025

Миша (17:04:43 15-01-2025) просто в наше время когда мы были детьми не существовало тер... эт да ты прав раньше если что то с тобой случилось молчишь чтоб еще и дома люлей не отхватить

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Гость

11:30:42 16-01-2025

потому, что даже на ёлках нет горок!!!

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