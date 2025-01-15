В Барнауле дети на улице Малахова устроили горку прямо у дороги

Ребята катаются у остановки "Павловский тракт"

15 января 2025, 14:48, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле дети скатываются на ледянках с возвышенности на улице Малахова, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, ребята катаются у остановки "Павловский тракт". Они съезжают со склона, который расположен около проезжей части и пешеходного перехода.

На прошлой неделе дети в Северном Власихинском проезде также катались с горки прямо на дорогу. На место выезжали сотрудники ДПС.