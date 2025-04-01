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В Барнауле дети спасли мать, которую отец чуть не убил у них на глазах

Суд назначил мужчине 200 часов обязательных работ

01 апреля 2025, 10:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаулец на глазах у детей избил жену, угрожая убить ее. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей.

Между супругами возник конфликт из-за близких родственников женщины, в ходе которого муж начал избивать женщину. Когда жертва оказалась беспомощной на полу, он попытался ударить ее ногой в лицо с намерением убить. Однако в этот момент вмешались дети. Они оттащили своего отца, повалили его на кровать в детской комнате и удерживали до приезда полицейских.

В суде мужчина отрицал намерение убить жену, признавая только нанесение ударов. Потерпевшая же утверждала, что избежала смерти только благодаря детям.

"Приговором мирового судьи барнаулец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством"), ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов", – рассказали в ведомстве.

В законную силу приговор не вступил.

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

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Барнаул Происшествия

Комментарии 8

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Гость

10:49:40 01-04-2025

О, семейные ценности как о/живые) Ну вот скажите, кому нужна такая ячейка общества?......

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Гость

12:40:46 01-04-2025

Гость (10:49:40 01-04-2025) О, семейные ценности как о/живые) Ну вот скажите, кому нужна... Спросите это у детей.. Когда двое создают семью, мечтают о настоящих семейных ценностях и самые важные - дети. У детей должны быть родители в полном составе, нормальные, не психи и не алкоголики. Тогда и общество не будет больным

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Гость

11:34:42 01-04-2025

Это же как надо довести мужчину, что бы вызвать такую реакцию с его стороны?

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Гость

11:49:02 01-04-2025

Гость (11:34:42 01-04-2025) Это же как надо довести мужчину, что бы вызвать такую реакци... Вот что-то мне подсказывает, что если бы этого "мужчину" доводил амбал весом за сотку и ростом за два метра, внезапно у "мужчины" появилось бы и самообладание, и выдержка. Совершенно волшебным образом. А женщины и дети они конечно же доводят так, что единственный выход для "мужчины" в этом случае - покалечить или убить. Свинец творения...

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Гость

12:36:18 01-04-2025

Намерение убить посредством удара ногой в лицо явно притянуто за уши.

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Я

12:38:20 01-04-2025

Ну счас не дали,следующий раз добьет.

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Гость

13:38:31 01-04-2025

а еще спрашивают, зачем нужны кризисные центры для женщин и мужчин, у нас же в обществе традиционных ценностей нет абъюзерства, да хотя бы для того, чтобы было куда сбежать от такого "мужа" женщине с детьми хотя бы на первое время.

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Гость

14:04:22 01-04-2025

Гость (13:38:31 01-04-2025) а еще спрашивают, зачем нужны кризисные центры для женщин и ... Безусловно центры эти очень нужны (и отлично, что они есть), но что максимально ужасно, так это то, что когда у женщины возникает такая ситуация, и она вроде бы не сирота при это, чтобы обращаться сразу в такой центр, но в большинстве случаев родне похрен на нее - "это твоя семья и приколы в ней тоже сугубо твои, выгребай сама". Равнодушие убивает не в меньшей мере, чем кулаки абъюзера. И еще, причиной большинства конфликтов в семье как раз выступают дорогие родственники, будь они здоровы.

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