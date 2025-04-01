В Барнауле дети спасли мать, которую отец чуть не убил у них на глазах

Суд назначил мужчине 200 часов обязательных работ

01 апреля 2025, 10:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаулец на глазах у детей избил жену, угрожая убить ее. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей.

Между супругами возник конфликт из-за близких родственников женщины, в ходе которого муж начал избивать женщину. Когда жертва оказалась беспомощной на полу, он попытался ударить ее ногой в лицо с намерением убить. Однако в этот момент вмешались дети. Они оттащили своего отца, повалили его на кровать в детской комнате и удерживали до приезда полицейских.

В суде мужчина отрицал намерение убить жену, признавая только нанесение ударов. Потерпевшая же утверждала, что избежала смерти только благодаря детям.

"Приговором мирового судьи барнаулец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством"), ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов", – рассказали в ведомстве.

В законную силу приговор не вступил.