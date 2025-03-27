Бийчанин убил бывшего мужа своей супруги металлической трубой
Экс-супруг пришел к жене обвиняемого, пока тот выпивал с друзьями
27 марта 2025, 21:40, ИА Амител
37-летнего жителя Бийска обвинили в убийстве бывшего мужа его супруги, сообщили в алтайском СК.
По данным следствия, 24 марта обвиняемый выпивал в компании друзей, когда ему позвонила жена и рассказала, что ее экс-супруг пришел к ним домой и начал вести себя агрессивно.
"Мужчина приехал по месту жительства и стал выяснять отношения с соперником, после чего взял металлическую трубу, которой несколько раз ударил его по голове", – говорится в сообщении.
От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Суд отправил обвиняемого под стражу. В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
Ранее 49-летний житель Первомайского района зарезал своего односельчанина, оказывавшего знаки внимания его жене, и чуть не убил другого, пытавшегося забрать у него нож.
22:20:35 27-03-2025
Из за какой о телятины, не первой свежести , убить человека ?
09:40:50 28-03-2025
Гость (22:20:35 27-03-2025) Из за какой о телятины, не первой свежести , убить человека... Кто знает. Может там вместо человека была говядина, еще меньшей свежести. Но нам об этом не расскажут.