Бийчанин убил бывшего мужа своей супруги металлической трубой

Экс-супруг пришел к жене обвиняемого, пока тот выпивал с друзьями

27 марта 2025, 21:40, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

37-летнего жителя Бийска обвинили в убийстве бывшего мужа его супруги, сообщили в алтайском СК.

По данным следствия, 24 марта обвиняемый выпивал в компании друзей, когда ему позвонила жена и рассказала, что ее экс-супруг пришел к ним домой и начал вести себя агрессивно.

"Мужчина приехал по месту жительства и стал выяснять отношения с соперником, после чего взял металлическую трубу, которой несколько раз ударил его по голове", – говорится в сообщении.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд отправил обвиняемого под стражу. В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее 49-летний житель Первомайского района зарезал своего односельчанина, оказывавшего знаки внимания его жене, и чуть не убил другого, пытавшегося забрать у него нож.