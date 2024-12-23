В Барнауле детский сад и несколько домов до вечера остались без холодной воды

Специалисты устраняют повреждение водопровода

23 декабря 2024, 09:35, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com

В Барнауле на улице Беляева, 41, прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 500 мм, в связи с чем несколько зданий до вечера остались без воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Подача ресурса ограничена по следующим адресам:

ул. 40 лет Октября, 1а (детский сад);

ул. Чудненко, 81;

ул. Чудненко, 83;

ул. Чудненко, 91;

ул. Чудненко, 81а (бойлерная).