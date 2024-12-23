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В Барнауле детский сад и несколько домов до вечера остались без холодной воды

Специалисты устраняют повреждение водопровода

23 декабря 2024, 09:35, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com
Отключение воды / Фото: unsplash.com

В Барнауле на улице Беляева, 41, прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 500 мм, в связи с чем несколько зданий до вечера остались без воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Подача ресурса ограничена по следующим адресам:

  • ул. 40 лет Октября, 1а (детский сад);
  • ул. Чудненко, 81;
  • ул. Чудненко, 83;
  • ул. Чудненко, 91;
  • ул. Чудненко, 81а (бойлерная).

"Ориентировочное время устранения повреждения – 19:30", – уточнили в водоканале.

коммунальная авария вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 10

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Гость

10:32:18 23-12-2024

Вот и настало утро - получи деревня трактор.

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Гость

12:29:18 23-12-2024

Уже даже не смешно.

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Светлана

17:12:44 23-12-2024

Глушкова, 26 не вписали.

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Татьяна

18:33:30 23-12-2024

П Сухова 62а тоже нет ни какой воды с обеда

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Александр

20:24:28 23-12-2024

Чихачёвва 14 нет воды

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Маша

21:17:15 23-12-2024

А ничего, что воды нет совсем никакой и ее так и не дали в заявленные 19,30?

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Инна

23:54:13 23-12-2024

До вечера?? Уже ночь!! Воды нет больше 12 часов, НИКАКОЙ. Вообще офигели уже, летом и осенью весь город перерыли типа че то чинили, и ведь ещё не мороз, а у них прорыв за прорывом. Подвоз воды организовали и цистерна дежурит на 40 лет октября, 24. Т.е я должна с Чудненко переться туда обратно с вёдрами и баклашками??

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Илья

07:02:59 24-12-2024

24.12.24 ,7:00утра воды нет

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александр

08:44:53 24-12-2024

Чудненко 92 воды нет 8-45 утра.

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Дима

09:03:44 24-12-2024

Когда будет вода?

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