В Барнауле детский сад и несколько домов до вечера остались без холодной воды
Специалисты устраняют повреждение водопровода
23 декабря 2024, 09:35, ИА Амител
Отключение воды / Фото: unsplash.com
В Барнауле на улице Беляева, 41, прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 500 мм, в связи с чем несколько зданий до вечера остались без воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Подача ресурса ограничена по следующим адресам:
- ул. 40 лет Октября, 1а (детский сад);
- ул. Чудненко, 81;
- ул. Чудненко, 83;
- ул. Чудненко, 91;
- ул. Чудненко, 81а (бойлерная).
"Ориентировочное время устранения повреждения – 19:30", – уточнили в водоканале.
10:32:18 23-12-2024
Вот и настало утро - получи деревня трактор.
12:29:18 23-12-2024
Уже даже не смешно.
17:12:44 23-12-2024
Глушкова, 26 не вписали.
18:33:30 23-12-2024
П Сухова 62а тоже нет ни какой воды с обеда
20:24:28 23-12-2024
Чихачёвва 14 нет воды
21:17:15 23-12-2024
А ничего, что воды нет совсем никакой и ее так и не дали в заявленные 19,30?
23:54:13 23-12-2024
До вечера?? Уже ночь!! Воды нет больше 12 часов, НИКАКОЙ. Вообще офигели уже, летом и осенью весь город перерыли типа че то чинили, и ведь ещё не мороз, а у них прорыв за прорывом. Подвоз воды организовали и цистерна дежурит на 40 лет октября, 24. Т.е я должна с Чудненко переться туда обратно с вёдрами и баклашками??
07:02:59 24-12-2024
24.12.24 ,7:00утра воды нет
08:44:53 24-12-2024
Чудненко 92 воды нет 8-45 утра.
09:03:44 24-12-2024
Когда будет вода?