В Барнауле детский сад, колледж и жилые дома останутся без воды почти на сутки

Кроме того, отключение затронет административные здания и бойлерную

22 апреля 2025, 13:30, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

23 апреля в Барнауле проведут плановые работы на участке водопроводной сети по пр. Калинина – ул. Аносова. Из-за этого без воды останутся более полусотни зданий, в числе которых детский сад и колледж. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Эта сеть находится в аварийном состоянии. Ее выведут из эксплуатации, а потребителей в дальнейшем подключат к новому водопроводу. Старую сеть водопровода диаметром 400 мм заглушат для монтажа конструктива новой камеры. Необходимые мероприятия проведут барнаульский водоканал и ООО "СоюзДонСтрой".

На время реконструкции сетей воду отключат с 09:00 23 апреля до 06:00 24 апреля по ряду адресов.

Многоквартирные жилые дома:

ул. Северо-Западная, 5;

ул. Ярных, 89, 91;

ул. Карагандинская, 5, 9;

ул. Ткацкая, 74, 80, 86, 87;

пр. Калинина, 41.

Административные здания:

пр. Калинина, 15, 15е, 15д, 15/1, 15/2, 24б/2, 24и, 26, 31, 35, 35а, 37, 37а, 37б, 39 (Горсвет), 41, 43а, 45, 47, 47а, 49, 49а;

ул. Северо-Западная, 5а, 7а;

ул. Ярных, 83 к3, 83к4, 83а, 30, 51, 51 стр. 1, 79;

ул. Карагандинская, 1, 3, 6, 6а, 6б, 7;

ул. Ткацкая, 70, 78, 78а, 82а;

ул. Аносова, 1а, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 4б, 6а/1.

Социальные объекты:

ул. Карагандинская, 13 (детский сад);

пр. Калинина, 15в (колледж АГУ);

ул. Аносова, 6а (СФР).

Бойлер:

ул. Карагандинская, 6в.

Барнаульцам рекомендуют сделать необходимый запас воды на период ремонта.

Работы по реконструкции водопроводных сетей проходят в рамках крупного инфраструктурного проекта по модернизации системы водоснабжения и водоотведения Барнаула. Проект реализуется за счет средств бюджетных кредитов. Модернизация предпринята для того, чтобы обеспечить реализацию масштабного проекта АО БМК "Меланжист Алтая", который ориентирован на расширение и увеличение производства готовых тканей. Кроме того, реновация городской коммунальной инфраструктуры обеспечит около 190 тысяч барнаульцев качественным водоснабжением.