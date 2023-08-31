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В Барнауле девушка-акробат упала с высоты во время выступления в цирке

Ее отвезли в больницу с подозрением на перелом руки и сотрясение мозга

31 августа 2023, 20:20, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену во время выступления в барнаульском цирке. Об этом сообщает Barnaul 22.

Инцидент произошел во время выступления, которое цирк дал возле супермаркета "Лента" на улица Власихинской. 23-летняя артистка не смогла удержаться на ленте и упала на глазах зрителей. 

Девушке потребовалась экстренная госпитализация, сообщает Telegram-канал 112. Ее отвезли в больницу с подозрением на перелом руки и сотрясение мозга.

На ситуацию уже отреагировали в краевой прокуратуре. Глава ведомства Антон Герман обязал провести проверку в связи с падением гимнастки. Он поручил территориальному прокурору выехать на место ЧП для координации работы правоохранителей. Также сотрудники ведомства оценят соблюдение организацией требований безопасности и охраны труда.

Барнаул Происшествия трагедия Прокуратура

Комментарии 4

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Гость

22:55:13 31-08-2023

Девчушечка, совсем молоденькая... Скорейшего выздоровления ей!

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Гость

07:47:07 01-09-2023

Ради чего так рисковать, выступать без страховки? Зрителю -то всё равно, такой героизм никому не нужен.

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Афиноген

08:46:32 01-09-2023

Почему без страховки?

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...

08:51:53 01-09-2023

Почему выступала без страховки? Надеюсь прокуратура примет меры

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