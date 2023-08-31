В Барнауле девушка-акробат упала с высоты во время выступления в цирке

Ее отвезли в больницу с подозрением на перелом руки и сотрясение мозга

31 августа 2023, 20:20, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену во время выступления в барнаульском цирке. Об этом сообщает Barnaul 22.

Инцидент произошел во время выступления, которое цирк дал возле супермаркета "Лента" на улица Власихинской. 23-летняя артистка не смогла удержаться на ленте и упала на глазах зрителей.

Девушке потребовалась экстренная госпитализация, сообщает Telegram-канал 112. Ее отвезли в больницу с подозрением на перелом руки и сотрясение мозга.

На ситуацию уже отреагировали в краевой прокуратуре. Глава ведомства Антон Герман обязал провести проверку в связи с падением гимнастки. Он поручил территориальному прокурору выехать на место ЧП для координации работы правоохранителей. Также сотрудники ведомства оценят соблюдение организацией требований безопасности и охраны труда.