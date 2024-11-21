В Барнауле девушка хотела себя обанкротить, а в итоге взяла еще один кредит
Теперь у доверчивой жительницы Алтайского края проблемы с двумя займами
21 ноября 2024, 11:50, ИА Амител
Российские деньги в руке / Фото: amic.ru
Мошенники похитили у 19-летней жительницы Барнаула более 180 тысяч рублей, сообщает алтайское МВД.
"В мессенджере познакомилась с молодым человеком. В ходе переписки пожаловалась на трудности с оплатой кредита. Новый знакомый предложил помощь в оформлении банкротства. Для этого под различными предлогами убедил перевести ему деньги", – рассказали в ведомстве.
Девушка поверила в добросовестность намерений своего нового знакомого, оформила еще один кредит и перечислила аферисту 180 тысяч рублей. После этого он сразу удалил переписку и заблокировал все контакты.
11:59:58 21-11-2024
Побанкросил и бросил
12:26:38 21-11-2024
Дура
13:54:12 21-11-2024
Ну ничего чужие ошибки не учат, как можно быть такими доверчивыми🤦
14:41:53 21-11-2024
Кристина (13:54:12 21-11-2024) Ну ничего чужие ошибки не учат, как можно быть такими доверч... Ну это же урок
17:16:01 21-11-2024
180тр не такой уж и дорогой урок, пенсионеры миллионы платят за обучение ))