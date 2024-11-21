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В Барнауле девушка хотела себя обанкротить, а в итоге взяла еще один кредит

Теперь у доверчивой жительницы Алтайского края проблемы с двумя займами

21 ноября 2024, 11:50, ИА Амител

Российские деньги в руке / Фото: amic.ru
Российские деньги в руке / Фото: amic.ru

Мошенники похитили у 19-летней жительницы Барнаула более 180 тысяч рублей, сообщает алтайское МВД.

"В мессенджере познакомилась с молодым человеком. В ходе переписки пожаловалась на трудности с оплатой кредита. Новый знакомый предложил помощь в оформлении банкротства. Для этого под различными предлогами убедил перевести ему деньги", – рассказали в ведомстве.

Девушка поверила в добросовестность намерений своего нового знакомого, оформила еще один кредит и перечислила аферисту 180 тысяч рублей. После этого он сразу удалил переписку и заблокировал все контакты.

Барнаул Мошенники

Комментарии 5

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Гость

11:59:58 21-11-2024

Побанкросил и бросил

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Гость

12:26:38 21-11-2024

Дура

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Кристина

13:54:12 21-11-2024

Ну ничего чужие ошибки не учат, как можно быть такими доверчивыми🤦

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Гость

14:41:53 21-11-2024

Кристина (13:54:12 21-11-2024) Ну ничего чужие ошибки не учат, как можно быть такими доверч... Ну это же урок

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Гость

17:16:01 21-11-2024

180тр не такой уж и дорогой урок, пенсионеры миллионы платят за обучение ))

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