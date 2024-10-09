В Бийске девушка "на радостях" от обещанной прибыли перевела мошеннику 50 тыс. рублей

А началось с того, что бийчанка инвестировала всего 500 рублей

09 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае студентка хотела заработать денег, вложив в инвестиции 500 рублей, но потеряла в 100 раз больше, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась 20-летняя жительница Бийска. Ранее в интернете она нашла объявление о заработке и связалась с куратором.

"Он разъяснил суть и начал обучать грамотному вложению инвестиций. Для начала бийчанка вложила всего 500 рублей. Уже на следующий день появился немалый доход. Наставник объяснил, что для вывода денег нужно оплатить 10% от прибыли – 4500 рублей. На радостях девушка сразу же внесла требуемую сумму", – рассказали в ведомстве.

Денег с первого дохода девушка так и не получила. Куратор ежедневно придумывал правдоподобные отговорки. В итоге бийчанка оплатила и лицензионный сбор, и налоговое обложение, и зачислила деньги для разблокирования личного кабинета, и совершила платеж, чтобы "протолкнуть" якобы непрошедший предыдущий платеж.