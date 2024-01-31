В Барнауле директор медцентра за взятки помогал получать лицензию на оружие
Также помогал оформить санитарную книжку, получить водительское удостоверение и больничный лист
31 января 2024, 12:17, ИА Амител
В Алтайском крае директор частного медицинского центра за денежное вознаграждение наладил деятельность по выдаче медицинских заключений без фактического прохождения медосмотров, сообщает региональный СК.
"Действовал предприниматель с 2021 по 2022 год через посредников, которые подыскивали "клиентов", желавших оформить санитарную книжку, а также получить лицензию на оружие и водительское удостоверение", – рассказали в ведомстве.
Сумма подкупа варьировалась от 1 до 6,5 тысячи рублей. Всего бизнесмен получил более 92 тысяч рублей.
Кроме того, к предпринимателю также обращались с просьбой о незаконной выдаче больничных листов. Для этого мужчина попросил свою знакомую, которая трудилась в одной из городских больниц, выступить посредником с целью оформления листов нетрудоспособности.
"В общей сложности обвиняемый передал в качестве взятки медицинским сотрудникам более 46 тысяч рублей", – уточнили в СК.
Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд.
12:51:51 31-01-2024
92 тысяч рублей --- офигеть, разбогател
13:36:51 31-01-2024
И ведь накажут реально. Не то что штань, которая миллионами тырила.
14:11:38 31-01-2024
Опять кто-то стуканул