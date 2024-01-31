В Барнауле директор медцентра за взятки помогал получать лицензию на оружие

Также помогал оформить санитарную книжку, получить водительское удостоверение и больничный лист

31 января 2024, 12:17, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае директор частного медицинского центра за денежное вознаграждение наладил деятельность по выдаче медицинских заключений без фактического прохождения медосмотров, сообщает региональный СК.

"Действовал предприниматель с 2021 по 2022 год через посредников, которые подыскивали "клиентов", желавших оформить санитарную книжку, а также получить лицензию на оружие и водительское удостоверение", – рассказали в ведомстве.

Сумма подкупа варьировалась от 1 до 6,5 тысячи рублей. Всего бизнесмен получил более 92 тысяч рублей.

Кроме того, к предпринимателю также обращались с просьбой о незаконной выдаче больничных листов. Для этого мужчина попросил свою знакомую, которая трудилась в одной из городских больниц, выступить посредником с целью оформления листов нетрудоспособности.

"В общей сложности обвиняемый передал в качестве взятки медицинским сотрудникам более 46 тысяч рублей", – уточнили в СК.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд.