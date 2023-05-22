Директора и замглавврача "Доброго доктора" осудили за мошенничество на 100 млн рублей
Третьего фигуранта – главврача барнаульского медцентра – осудили в июле 2022 года
22 мая 2023, 15:20, ИА Амител
В Алтайском крае директора и заместителя главврача частной медицинской клиники "Добрый доктор" признали виновными в мошенничестве, сообщает региональный СК.
Напомним, директор, главврач и его заместитель организовали схему для получения денег в счёт оплаты медпомощи, оказанной в рамках программы обязательного медицинского страхования. Для этого использовались документы с ложной информацией о характере оказанных медуслуг и объёмах. Таким образом, с 2016 года по 2020-й удалось похитить более 100 млн рублей, поступивших в качестве оплаты в рамках программы ОМС.
"Суд приговорил директора медцентра к четырём годам лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Заместителя главного врача – к трём годам десяти месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Главного врача медцентра осудили в июле 2022 года – он получил три года условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей.
В СК отметили, что объём материалов уголовного дела составил около 200 томов: следователи допросили более 4 тыс. человек, изучили 22 тыс. историй болезни лиц, получавших медуслуги в клинике, провели большое количество различных экспертиз.
15:25:30 22-05-2023
А укради мешок картохи - 10 лет реального срока впаяют.
15:32:15 22-05-2023
Мошенничестве на 100 млн, штрафы чуть более 1 млн. Выгода налицо!
15:37:00 22-05-2023
Шикарно, скомуниздили 100 лямов, а выплатить надо 1,2 ляма и условка
15:37:44 22-05-2023
Трофимов молодец
15:38:24 22-05-2023
осудили за мошенничество на 100 млн рублей-условно
15:41:34 22-05-2023
100 млн вернули? А то выгодно получилось
16:12:12 22-05-2023
со штрафом в размере 500 тысяч рублей А 100 лямов куда делось? Нашли?
16:13:21 22-05-2023
Гуманно осудили, кто то за 30 млн взятки строгий режим получает, кто то условно и смешные штрафы, даже меньше суммы зарплаты за месяц!
16:20:15 22-05-2023
все говорит о том, что честно жить в нашей стране - невыгодно. Украл велосипед - 5 лет реального срока. свистнул 100 лямов - условка и смешной штраф. Поделились с кем надо и дальше воровать...
18:38:13 22-05-2023
Тут же недавно новость была человек 15 тыс украл и на три года строгого уехал
07:10:24 23-05-2023
Это же Трофимова сынок?
08:13:30 23-05-2023
информация. СК, зачем искажать решение суда?
09:22:21 23-05-2023
Почему правда на написать - сын Бори Трофимова, который вошел в объединенный фонд в качестве зама или консультанта.... А то не понятно было под чьей крышей эти суммы ушли. Весь пенсионный фонд "лечился" в Добром. только лечился виртуально, а деньги ОМС были реальны. Условно... :) очередной плевок всем нам.