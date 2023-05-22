Директора и замглавврача "Доброго доктора" осудили за мошенничество на 100 млн рублей

Третьего фигуранта – главврача барнаульского медцентра – осудили в июле 2022 года

22 мая 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае директора и заместителя главврача частной медицинской клиники "Добрый доктор" признали виновными в мошенничестве, сообщает региональный СК.

Напомним, директор, главврач и его заместитель организовали схему для получения денег в счёт оплаты медпомощи, оказанной в рамках программы обязательного медицинского страхования. Для этого использовались документы с ложной информацией о характере оказанных медуслуг и объёмах. Таким образом, с 2016 года по 2020-й удалось похитить более 100 млн рублей, поступивших в качестве оплаты в рамках программы ОМС.

"Суд приговорил директора медцентра к четырём годам лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Заместителя главного врача – к трём годам десяти месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Главного врача медцентра осудили в июле 2022 года – он получил три года условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

В СК отметили, что объём материалов уголовного дела составил около 200 томов: следователи допросили более 4 тыс. человек, изучили 22 тыс. историй болезни лиц, получавших медуслуги в клинике, провели большое количество различных экспертиз.