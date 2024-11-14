В Барнауле днем 14 ноября убирают снег 80 единиц техники

Чистят в том числе и тротуары

14 ноября 2024, 14:22, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 14 ноября уборкой снега занимаются 80 единиц техники и 124 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Очистка тротуаров идет на улицах Малахова, Кулагина, Горно-Алтайской, 80-й Гвардейской Дивизии, Эмилии Алексеевой и других. Посыпают тротуары на Павловском тракте, проспектах Строителей, Ленина, Социалистическом, Красноармейском и Энергетиков, а также на улицах Молодежной и Балтийской.

Водителей просят соблюдать правила парковки и обращать внимание на знаки "Парковка запрещена".