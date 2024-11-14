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В Барнауле днем 14 ноября убирают снег 80 единиц техники

Чистят в том числе и тротуары

14 ноября 2024, 14:22, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org
Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 14 ноября уборкой снега занимаются 80 единиц техники и 124 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Очистка тротуаров идет на улицах Малахова, Кулагина, Горно-Алтайской, 80-й Гвардейской Дивизии, Эмилии Алексеевой и других. Посыпают тротуары на Павловском тракте, проспектах Строителей, Ленина, Социалистическом, Красноармейском и Энергетиков, а также на улицах Молодежной и Балтийской.

Водителей просят соблюдать правила парковки и обращать внимание на знаки "Парковка запрещена".

Барнаул Уборка снега

Комментарии 2

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Лариса

14:59:00 14-11-2024

Я не понимаю, зачем каждый день освещать деятельность по очистке улиц? Это что, на правах рекламы и высчитывают из бюджета по освещению в сми деятельности городской администрации?

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Гость

15:05:58 14-11-2024

Лариса (14:59:00 14-11-2024) Я не понимаю, зачем каждый день освещать деятельность по очи...
Это имитация бурной деятельности!

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