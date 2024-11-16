В Барнауле днем 16 ноября снег убирают 85 машин
За половину ноября выпало три четвертых месячной нормы осадков
16 ноября 2024, 13:59, ИА Амител
Фото: Egor Litvinov / unsplash.com
В Барнауле днем 16 ноября снег с улиц убирают 85 единиц техники и 116 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.
"Запланирована очистка проезжей части, подходов к пешеходным переходам, площадок остановочных павильонов, лестничных подъемов и спусков, механизированная очистка тротуаров и другие виды работ", – отметили в администрации.
Также добавили, что дорожные службы из-за снегопада работают в усиленном режиме: за половину ноября в городе выпало около 30 мм осадков при месячной норме 40 мм.
14:46:04 16-11-2024
А вы не ошиблись?Может за ноябрь выпало 30 сантиметров?А то парадокс получается 122 единицы техники не могут справиться с 30 мм снега!
08:26:47 17-11-2024
Владимир (14:46:04 16-11-2024) А вы не ошиблись?Может за ноябрь выпало 30 сантиметров?А то ...
Ты бы хоть для общего развития почитал, как эти мм высчитываются. Почему сейчас стало модным быть глупым и эту глупость и дремучесть повсеместно демонстрировать?
09:01:16 17-11-2024
Владимир (14:46:04 16-11-2024) А вы не ошиблись?Может за ноябрь выпало 30 сантиметров?А то ... Осадки меряются в растаявшей воде, умник. 30см осадков утопило бы Барнаул по второй этаж.
22:32:31 17-11-2024
Гость (09:01:16 17-11-2024) Осадки меряются в растаявшей воде, умник. 30см осадков утопи... Не-а, по 4-й у ипподрома. Я так думаю..