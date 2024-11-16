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В Барнауле днем 16 ноября снег убирают 85 машин

За половину ноября выпало три четвертых месячной нормы осадков

16 ноября 2024, 13:59, ИА Амител

Фото: Egor Litvinov / unsplash.com
Фото: Egor Litvinov / unsplash.com

В Барнауле днем 16 ноября снег с улиц убирают 85 единиц техники и 116 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

"Запланирована очистка проезжей части, подходов к пешеходным переходам, площадок остановочных павильонов, лестничных подъемов и спусков, механизированная очистка тротуаров и другие виды работ", – отметили в администрации.

Также добавили, что дорожные службы из-за снегопада работают в усиленном режиме: за половину ноября в городе выпало около 30 мм осадков при месячной норме 40 мм.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 4

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Владимир

14:46:04 16-11-2024

А вы не ошиблись?Может за ноябрь выпало 30 сантиметров?А то парадокс получается 122 единицы техники не могут справиться с 30 мм снега!

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Гость

08:26:47 17-11-2024

Владимир (14:46:04 16-11-2024) А вы не ошиблись?Может за ноябрь выпало 30 сантиметров?А то ...
Ты бы хоть для общего развития почитал, как эти мм высчитываются. Почему сейчас стало модным быть глупым и эту глупость и дремучесть повсеместно демонстрировать?

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Гость

09:01:16 17-11-2024

Владимир (14:46:04 16-11-2024) А вы не ошиблись?Может за ноябрь выпало 30 сантиметров?А то ... Осадки меряются в растаявшей воде, умник. 30см осадков утопило бы Барнаул по второй этаж.

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Гость

22:32:31 17-11-2024

Гость (09:01:16 17-11-2024) Осадки меряются в растаявшей воде, умник. 30см осадков утопи... Не-а, по 4-й у ипподрома. Я так думаю..

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