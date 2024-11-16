В Барнауле днем 16 ноября снег убирают 85 машин

За половину ноября выпало три четвертых месячной нормы осадков

16 ноября 2024, 13:59, ИА Амител

Фото: Egor Litvinov / unsplash.com

В Барнауле днем 16 ноября снег с улиц убирают 85 единиц техники и 116 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

"Запланирована очистка проезжей части, подходов к пешеходным переходам, площадок остановочных павильонов, лестничных подъемов и спусков, механизированная очистка тротуаров и другие виды работ", – отметили в администрации.

Также добавили, что дорожные службы из-за снегопада работают в усиленном режиме: за половину ноября в городе выпало около 30 мм осадков при месячной норме 40 мм.