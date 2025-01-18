В Барнауле днем 18 января снег убирают более 70 машин
Водителей попросили не парковаться на ночь вдоль дорог
18 января 2025, 13:55, ИА Амител
В Барнауле днем 18 января в уборке снега задействовали 122 дорожных рабочих и 71 единицу техники, сообщили в мэрии.
Специалисты очищают подходы к пешеходным переходам, остановки, тротуары и выполняют другие виды работ.
Также в администрации подчеркнули, что уборку и вывоз снега с улиц преимущественно осуществляют в ночное время.
"Просьба к водителям не парковать машины вдоль проезжей части. Подобные меры необходимы для беспрепятственной работы дорожной техники", – призвали в администрации.
По прогнозу, днем в Барнауле будет от -3 до -5 градусов. В первой половине дня небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
14:52:19 18-01-2025
Проехал Красноармейский,Строителей,Ленинский- ни одной снегоуборочной машины нет😳
Мерия только "рапортует"😛
17:31:02 19-01-2025
Гость (14:52:19 18-01-2025) Проехал Красноармейский,Строителей,Ленинский- ни одной снего... слепошарость ваша не основание для таких выводов так то. я вот в окно через день вижу 2 грейдера и 2 самосвала
17:37:53 19-01-2025
Гость (17:31:02 19-01-2025) слепошарость ваша не основание для таких выводов так то. я в... А в самосвалы грейдеры снег убирают?
P.s. Сегодня проехался по Строителей-Челюскинцев-Гоголя-Социалистическому-Ползунова-Красноармейскому-Строителей. Нигде не буксовал. Местами было плоховато убрано, но тут надо благодарить, тех, кто свои телеги на дорогах кидает...
17:48:13 19-01-2025
Гость (17:31:02 19-01-2025) слепошарость ваша не основание для таких выводов так то. я в... такого быть не может. скорее всего у вас в глазах двоится.
20:23:32 19-01-2025
Гость (17:31:02 19-01-2025) слепошарость ваша не основание для таких выводов так то. я в... Со всего города грейдеры и самосвалы собрались под вашим окном, но видите как-то странно, через день.