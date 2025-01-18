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В Барнауле днем 18 января снег убирают более 70 машин

Водителей попросили не парковаться на ночь вдоль дорог

18 января 2025, 13:55, ИА Амител

Фото: Maksim Zinchenko / unsplash.com
Фото: Maksim Zinchenko / unsplash.com

В Барнауле днем 18 января в уборке снега задействовали 122 дорожных рабочих и 71 единицу техники, сообщили в мэрии.

Специалисты очищают подходы к пешеходным переходам, остановки, тротуары и выполняют другие виды работ.

Также в администрации подчеркнули, что уборку и вывоз снега с улиц преимущественно осуществляют в ночное время. 

"Просьба к водителям не парковать машины вдоль проезжей части. Подобные меры необходимы для беспрепятственной работы дорожной техники", – призвали в администрации.

По прогнозу, днем в Барнауле будет от -3 до -5 градусов. В первой половине дня небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 5

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Гость

14:52:19 18-01-2025

Проехал Красноармейский,Строителей,Ленинский- ни одной снегоуборочной машины нет😳
Мерия только "рапортует"😛

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Гость

17:31:02 19-01-2025

Гость (14:52:19 18-01-2025) Проехал Красноармейский,Строителей,Ленинский- ни одной снего... слепошарость ваша не основание для таких выводов так то. я вот в окно через день вижу 2 грейдера и 2 самосвала

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Гость

17:37:53 19-01-2025

Гость (17:31:02 19-01-2025) слепошарость ваша не основание для таких выводов так то. я в... А в самосвалы грейдеры снег убирают?
P.s. Сегодня проехался по Строителей-Челюскинцев-Гоголя-Социалистическому-Ползунова-Красноармейскому-Строителей. Нигде не буксовал. Местами было плоховато убрано, но тут надо благодарить, тех, кто свои телеги на дорогах кидает...

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Мусик

17:48:13 19-01-2025

Гость (17:31:02 19-01-2025) слепошарость ваша не основание для таких выводов так то. я в... такого быть не может. скорее всего у вас в глазах двоится.

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Гость

20:23:32 19-01-2025

Гость (17:31:02 19-01-2025) слепошарость ваша не основание для таких выводов так то. я в... Со всего города грейдеры и самосвалы собрались под вашим окном, но видите как-то странно, через день.

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