В Барнауле днем 18 января снег убирают более 70 машин

Водителей попросили не парковаться на ночь вдоль дорог

18 января 2025, 13:55, ИА Амител

Фото: Maksim Zinchenko / unsplash.com

В Барнауле днем 18 января в уборке снега задействовали 122 дорожных рабочих и 71 единицу техники, сообщили в мэрии.

Специалисты очищают подходы к пешеходным переходам, остановки, тротуары и выполняют другие виды работ.

Также в администрации подчеркнули, что уборку и вывоз снега с улиц преимущественно осуществляют в ночное время.

"Просьба к водителям не парковать машины вдоль проезжей части. Подобные меры необходимы для беспрепятственной работы дорожной техники", – призвали в администрации.

По прогнозу, днем в Барнауле будет от -3 до -5 градусов. В первой половине дня небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.