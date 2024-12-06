В Барнауле снег убирают 58 машин

Работы также проводятся и вручную

06 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / t.me/barnaul_org

В Барнауле днем 6 декабря в уборке снега участвуют 58 машин и 131 дорожник, сообщили в мэрии.

Рабочие чистят тротуары, подходы к пешеходным переходам, лестницы, посадочные площадки и остановки общественного транспорта.

В частности, тротуары очищают на Красноармейском и Социалистическом проспектах, на Павловском тракте, на улицах Власихинской, Попова, Аванесова, Германа Титова, в Борзовой Заимке и на других участках.

Снег вывозят с проспектов Калинина и Социалистического, улиц Воровского, Власихинской и других.