В Барнауле снег убирают 58 машин
Работы также проводятся и вручную
06 декабря 2024, 15:00, ИА Амител
Уборка снега в Барнауле / t.me/barnaul_org
В Барнауле днем 6 декабря в уборке снега участвуют 58 машин и 131 дорожник, сообщили в мэрии.
Рабочие чистят тротуары, подходы к пешеходным переходам, лестницы, посадочные площадки и остановки общественного транспорта.
В частности, тротуары очищают на Красноармейском и Социалистическом проспектах, на Павловском тракте, на улицах Власихинской, Попова, Аванесова, Германа Титова, в Борзовой Заимке и на других участках.
Снег вывозят с проспектов Калинина и Социалистического, улиц Воровского, Власихинской и других.
17:05:52 06-12-2024
Снега неделю не было. Кого они убирают? Пишите правду. Достали уже. Дорожники...
20:27:34 06-12-2024
Ну что вы говорите. 670 мультов расписывать куда-то надо. Там уже про песок писали, что рассыпали столько, сколько во всей оби в районе Барнаула нет. Теперь снег килотоннами возят.
22:07:01 06-12-2024
Витя (20:27:34 06-12-2024) Ну что вы говорите. 670 мультов расписывать куда-то надо. Та... Витюня, сегодня около 3-х часов дня, на Соце, между Молодежкой и Строителей, видел три трактора с ковшами, один самосвал и человек 15 (их не успел посчитать, м.б. их и больше было) с лопатами. Кто-то снег убирал, кто-то солью (или чем то похожим) посыпал. Люди работают, но для вас, это все "расписывают".. Кстати, ни разу не поскользнулся. Хотя вы и лоб расшибете на ровном месте. Ну а теперь минусуйте.
22:30:32 06-12-2024
Гость (22:07:01 06-12-2024) Витюня, сегодня около 3-х часов дня, на Соце, между Молодежк... люди работают)))) я тоже видел по четыре пустых самосвала. Которые весь день порожняком делают круги по одной из главных улиц города. И люди с ними ходят. Это показуха а не работа. Три трактора в одном месте это тоже показуха. 15 человек это скорее всего все кто есть в этой конторе. В одном месте это значит кто то приезжает. А это тоже показуха. И я как и подавляющее число барнаульцев. Уже устал от этого показушного цирка. С громкими заголовками. Что кто то что то делает. Зайди в спальные районы там конь не валялся с начала зимы. А деньжищи выделены просто ромные. А у нас даже площадь октября через раз убирают. Там постоянно грязные валы. Так что лучше молчите а.
23:36:11 06-12-2024
Витя (22:30:32 06-12-2024) В одном месте это значит кто то приезжает.И кто же к нам приезжает, что бы для него тротуары чистили? Ну так на вскидку. Кто по Соцу будет пешком шландыбакать в такую погоду? Неужели ОН САМ??? Ну тогда бы там швабрами тротуары чистили. И не простые работяги, а сотрудники администраций.
22:09:45 06-12-2024
Витя (20:27:34 06-12-2024) Ну что вы говорите. 670 мультов расписывать куда-то надо. Та... И еще вопрос. Сколько песка в Оби, в районе Барнаула? Но чтобы не "много", а с цифрами и чтоб вы их могли обосновать.
22:54:37 06-12-2024
Гость (22:09:45 06-12-2024) И еще вопрос. Сколько песка в Оби, в районе Барнаула? Но что... обосновать да конечно. Сарказм и ирония. А вы правда хотите подробно разобрать ту цифру про которую здесь писали. Что столько песка уже высыпали на улицы Барнаула.
23:24:21 06-12-2024
Витя (22:54:37 06-12-2024) обосновать да конечно. Сарказм и ирония. А вы правда хотите ... Я правда желаю разобрать куда 670 мультов "расписали" и куда весь песок из Оби "потерялся"? Давайте начнем с этого. Скоро я пойду на боковую, так что у вас вся ночь впереди на подготовку. Ну, а поскольку тут ссылки не пропускают, то постарайтесь цифрами описать ваши "негодования".
00:00:57 07-12-2024
Гость (23:24:21 06-12-2024) Я правда желаю разобрать куда 670 мультов "расписали" и куд... да пожалуйста статья амик от 29.11 10.03 о том как власти Барнаула рассказали сколько высыпали смесей за неполный месяц зимы. Так что готовься сам и хватит утрировать и чушь мне здесь собирать я по делу пишу. А не козыряю здесь своими положениями. И как конкретно писал о цифрах. С апонентом который не принимает это во внимание и серьезно спорить не вижу смысла. В виду его несерьезности . так что давай спокойной ночи.
01:33:54 08-12-2024
Где они столько снега нашли ?