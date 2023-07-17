В Барнауле до 1 августа закроют движение по проезду Канатному
С 18 июля на участке будут проводиться работы по устройству канализационной сети
17 июля 2023, 17:34, ИА Амител
До 1 августа в Барнауле частично закроют движение по проезду Канатному. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
С 18 июля по 1 августа на участке будут проводиться работы по устройству канализационной сети. По этой причине проезд закроют по всей ширине проезда в районе дома № 46б.
Участников дорожного движения просят обратить внимание на перекрытие и быть внимательными при проезде указанного участка улично-дорожной сети. По возможности необходимо заранее выбирать маршруты объезда.
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