В Барнауле до 30 июня перекрыли часть проспекта Ленина из-за работ на теплосети

На месте дежурят сотрудники ДПС

27 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле с 27 по 30 июня перекрыли проезд по нечетной стороне проспекта Ленина на пересечении с улицей Молодежной, сообщили в мэрии.

Также с 16 июня продолжает действовать ограничение по всей ширине Молодежной в районе перекрестка с пешеходной аллеей на Ленина. Причина — техническое перевооружение участка магистральной теплосети.

Движение на эти участках планируют возобновить 30 июня до 10:00.

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту мониторит транспортную обстановку в связи с ремонтом, также на месте дежурят сотрудники ДПС.

"Во избежание заторовых ситуаций в районе ул. Союза Республик, водителям настоятельно рекомендуют заранее выбирать пути объезда через ул. Профинтерна, пр. Строителей и ул. Советская", — отметили в администрации.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке сети, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.