В Барнауле ограничат движение транспорта на проспекте Ленина из-за ремонта теплосети
Общественный транспорт будет ходить по измененным схемам
20 июня 2025, 10:40, ИА Амител
В Барнауле из-за ремонта теплосети ограничат движение транспорта по четной стороне проспекта Ленина в районе пересечения с Молодежной.
Как сообщили в мэрии, проезд перекроют с 20:00 20 июня по 23 июня включительно. В этот период изменят маршруты городского транспорта.
Движение автобусов № 1, 6, 10, 20, 25, 27, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 125, 144 организуют по следующей схеме:
- проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина.
Троллейбус № 1 будет ездить по маршруту:
- стадион – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы.
Схему движения троллейбуса № 7 также изменят:
- улица Взлетная – улица Попова – улица Балтийская – улица Малахова – улица Матросова – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы.
На весь период проведения работ движение автобуса № 33р будет организовано по следующей схеме:
- проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина.
Почему это важно
Накануне власти города провели выездное совещание. Присутствующий на нем директор филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай" Александр Гросс рассказал, что замену трубопровода на ремонтируемой магистрали ведут с 2022 года. Она обеспечивает теплом 63 многоквартирных и 36 частных домов, 33 административных здания, четыре школы, один детсад и два медучреждения. Сейчас работы выходят на завершающий этап, в рамках которого обновляют самый изношенный участок – под проезжей частью проспекта Ленина вдоль улицы Молодежной.
Всего здесь планируется заменить 130 метров трубопровода и полностью обновить железобетонные конструкции непроходного канала. Работы разбиты на три этапа:
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первый стартовал 16 июня;
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второй пройдет с 20 по 23 июня;
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третий запланирован на 27–29 июня и затронет нечетную сторону проспекта.
Полное восстановление благоустройства обещают завершить к 30 июня.
Как Барнаул готовят к отопительному сезону
В мэрии рассказали, что для обеспечения безаварийной работы систем жизнеобеспечения Барнаула в отопительном периоде 2025/2026 планируют отремонтировать 47 км тепловых сетей, 12,6 км водоснабжения и водоотведения, а также 100 км электроснабжения. Ресурсоснабжающие организации выделили на ремонт и строительство инженерных сетей более 3,9 млрд рублей, дополнительно из городского бюджета направили 138 млн на капитальный ремонт муниципальных и бесхозяйных сетей.
Филиал Барнаульской теплосетевой компании запланировал работы на 20 участках теплосетей, сейчас ремонт проводят в шести местах, включая один из самых сложных участков на пересечении Ленина и Молодежной.
По словам заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Сергея Татьянина, сейчас в Барнауле активно готовятся к предстоящему отопительному сезону и все работы выполняют в соответствии с графиками.
"Масштабные работы требуют перекрытия некоторых дорог. Это необходимо для обеспечения безопасности и эффективности процесса. Наша цель – подготовить город к зиме и, как и в прошлые годы, получить паспорт готовности краевой столицы к новому отопительному сезону", – добавил он.
14:17:04 20-06-2025
Сразу бы делали в таких местах под дорогами сооружения для труб с возможностью доступа для ремонта! На будущее