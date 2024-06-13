В Барнауле до июля перекроют улицу Георгия Исакова
Ограничения вводят из-за капремонта теплосети
13 июня 2024, 10:30, ИА Амител
Дорожный знак / Фото: unsplash.com
В Барнауле на две недели перекроют улицу Георгия Исакова, сообщает мэрия.
Ограничение будет действовать по всей ширине четной стороны проезжей части в районе здания № 154 с 12:00 15 июня до 12:00 1 июля.
Причина – капитальный ремонт теплосети.
Рядом с местом проведения работ установят дорожные знаки со схемами объезда. Тем не менее водителей просят заранее планировать маршруты.
14:45:58 13-06-2024
когда конкретно включат горячую воду, это можете написать коротко и ясно?? без многобуквия и пространных рассуждений
14:51:08 13-06-2024
кем и как будет контролироваться нормальное отношение к аллее? разворотят, натащат грязи, повредят дорогу. А потом фиг восстановят!!!!!