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В Барнауле до июля перекроют улицу Георгия Исакова

Ограничения вводят из-за капремонта теплосети

13 июня 2024, 10:30, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: unsplash.com
Дорожный знак / Фото: unsplash.com

В Барнауле на две недели перекроют улицу Георгия Исакова, сообщает мэрия.

Ограничение будет действовать по всей ширине четной стороны проезжей части в районе здания № 154 с 12:00 15 июня до 12:00 1 июля. 

Причина – капитальный ремонт теплосети.

Рядом с местом проведения работ установят дорожные знаки со схемами объезда. Тем не менее водителей просят заранее планировать маршруты.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 2

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Гость

14:45:58 13-06-2024

когда конкретно включат горячую воду, это можете написать коротко и ясно?? без многобуквия и пространных рассуждений

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Лея

14:51:08 13-06-2024

кем и как будет контролироваться нормальное отношение к аллее? разворотят, натащат грязи, повредят дорогу. А потом фиг восстановят!!!!!

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