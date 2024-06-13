В Барнауле до июля перекроют улицу Георгия Исакова

Ограничения вводят из-за капремонта теплосети

13 июня 2024, 10:30, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: unsplash.com

В Барнауле на две недели перекроют улицу Георгия Исакова, сообщает мэрия.

Ограничение будет действовать по всей ширине четной стороны проезжей части в районе здания № 154 с 12:00 15 июня до 12:00 1 июля.

Причина – капитальный ремонт теплосети.

Рядом с местом проведения работ установят дорожные знаки со схемами объезда. Тем не менее водителей просят заранее планировать маршруты.