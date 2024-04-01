В Барнауле до конца апреля продлили перекрытие улицы Гоголя
Барнаульцев попросили проявить внимательность и заранее выбирать маршруты объезда
01 апреля 2024, 16:40, ИА Амител
Дорожный знак / Фото: pxhere.com
В Барнауле закрытие движения автомобильного транспорта по улице Гоголя продлили до 22 апреля, сообщает мэрия.
"В связи с увеличением объемов работ при строительстве тепловой сети закрытие движения автомобильного транспорта по улице Гоголя (от здания №25а до проспекта Комсомольского) будет продлено до 22.04.2024", - говорится в сообщении.
Барнаульцев попросили проявить внимательность и заранее выбирать маршруты объезда.
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