В Барнауле до конца апреля продлили перекрытие улицы Гоголя

В Барнауле закрытие движения автомобильного транспорта по улице Гоголя продлили до 22 апреля, сообщает мэрия.

"В связи с увеличением объемов работ при строительстве тепловой сети закрытие движения автомобильного транспорта по улице Гоголя (от здания №25а до проспекта Комсомольского) будет продлено до 22.04.2024", - говорится в сообщении.