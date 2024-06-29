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В Барнауле до конца лета перекроют часть улицы Партизанской

Специалисты будут менять полкилометра трубопроводов

29 июня 2024, 22:15, ИА Амител

Схема перекрытия улицы Партизанской / Изображение: СГК Барнаул
Схема перекрытия улицы Партизанской / Изображение: СГК Барнаул

В Барнауле перекроют часть улицы Партизанской, сообщили в СГК.

Ограничение введут по всей ширине на участке от улицы Максима Горького до проспекта Ленина. Проезд будет закрыт с 22:00 30 июня до 22:00 31 августа.

В это время здесь проведут техническое перевооружение теплотрассы. Замена коснется 584 м трубопроводов диаметром 500 мм.

"Протяженность участка серьезная: от бывших казарм барнаульского стрелкового полка с переходом через Ленина до дома № 35", – отметили в компании.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 4

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Гость

00:24:52 30-06-2024

Так им и надо

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Иван

01:08:44 30-06-2024

Они же там копали всю осень, движение было перекрыто! Теперь еще на месяц перекроют улицу. Сколько можно пилить деньги на ржавых трубах?

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Гость

07:59:07 30-06-2024

Иван (01:08:44 30-06-2024) Они же там копали всю осень, движение было перекрыто! Теперь... А вы с какой целью интересуетесь, гражданин ?

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Гость

13:06:03 30-06-2024

Иван (01:08:44 30-06-2024) Они же там копали всю осень, движение было перекрыто! Теперь... Не на месяц, на два месяца!

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