В Барнауле до конца лета перекроют часть улицы Партизанской

Специалисты будут менять полкилометра трубопроводов

29 июня 2024, 22:15, ИА Амител

Схема перекрытия улицы Партизанской / Изображение: СГК Барнаул

В Барнауле перекроют часть улицы Партизанской, сообщили в СГК.

Ограничение введут по всей ширине на участке от улицы Максима Горького до проспекта Ленина. Проезд будет закрыт с 22:00 30 июня до 22:00 31 августа.

В это время здесь проведут техническое перевооружение теплотрассы. Замена коснется 584 м трубопроводов диаметром 500 мм.