В Барнауле до конца лета перекроют часть улицы Партизанской
Специалисты будут менять полкилометра трубопроводов
29 июня 2024, 22:15, ИА Амител
Схема перекрытия улицы Партизанской / Изображение: СГК Барнаул
В Барнауле перекроют часть улицы Партизанской, сообщили в СГК.
Ограничение введут по всей ширине на участке от улицы Максима Горького до проспекта Ленина. Проезд будет закрыт с 22:00 30 июня до 22:00 31 августа.
В это время здесь проведут техническое перевооружение теплотрассы. Замена коснется 584 м трубопроводов диаметром 500 мм.
"Протяженность участка серьезная: от бывших казарм барнаульского стрелкового полка с переходом через Ленина до дома № 35", – отметили в компании.
00:24:52 30-06-2024
Так им и надо
01:08:44 30-06-2024
Они же там копали всю осень, движение было перекрыто! Теперь еще на месяц перекроют улицу. Сколько можно пилить деньги на ржавых трубах?
07:59:07 30-06-2024
Иван (01:08:44 30-06-2024) Они же там копали всю осень, движение было перекрыто! Теперь... А вы с какой целью интересуетесь, гражданин ?
13:06:03 30-06-2024
Иван (01:08:44 30-06-2024) Они же там копали всю осень, движение было перекрыто! Теперь... Не на месяц, на два месяца!