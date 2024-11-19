В Барнауле долгострой на ул. Петра Сухова ввели в эксплуатацию
Жильцам дома наконец выдали ключи
19 ноября 2024, 14:20, ИА Амител
В Барнауле прошло выездное совещание по вопросам завершения строительства многоквартирного дома по ул. Петра Сухова, 34. Его провел первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В ходе совещания директор ООО "ДС-Инвестстрой" Вячеслав Виноградов заявил, что первый этап строительных работ завершен. Это значит, что долгострой вводят в эксплуатацию.
"С 15 ноября началась процедура передачи ключей от квартир. Дольщики проводят осмотр квартиры, в случае отсутствия дефектов подписывают акт приема-передачи. Уже сейчас ключи вручены 96 участникам долевого строительства. В течение двух недель планируется эту работу завершить", – отметил Вячеслав Виноградов.
Сейчас компания ООО ПСИП "Сиада" возводит подземную парковку в рамках второго этапа строительства. Вскоре дорожную карту сформируют и представят дольщикам.
Напомним, ранее при завершении строительства дома подрядчик устранил дефекты в отношении инженерных сетей, окон, витражей и дверей. Также были получены акты о присоединении к сетям электроснабжения и разрешение на допуск в эксплуатацию, выполнены пусконаладочные работы по инженерным и тепловым сетям, подано напряжение.
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