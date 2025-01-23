В Барнауле дорожники приступили к противогололедной обработке улиц
На дорогах и тротуарах работают 77 единиц техники
23 января 2025, 13:11, ИА Амител
Рабочие "Автодорстроя" проводят противогололедную обработку улиц Барнаула, сообщили в мэрии.
Дороги посыпали в ночь на 23 января, а также проводят эти работы днем на проспектах Калинина, Комсомольском, Красноармейском, Строителей, на улицах Юрина, Малахова, Попова и многих других. Посыпают также тротуары, подходы к пешеходным переходам, лестничные сходы и остановки.
Всего на дорогах и тротуарах Барнаула днем 23 января работают 77 единиц техники и 130 дорожных рабочих.
Из-за непогоды "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме с продленной дневной сменой.
"Призываем автомобилистов быть предельно осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе дорожной техники", – просят в мэрии.
14:36:38 23-01-2025
Красноармейский обработайте. Во дворах пожилым людям сложно передвигаться.
15:03:07 23-01-2025
Снова срань на дороге будет, только автомобиль стал чистым...
15:37:37 23-01-2025
а потом летом все (!) этой дрянью дышать будем...
16:03:03 23-01-2025
Нужно было вчера и сегодня не нужно было обрабатывать вской дрянью. Летом потом дышим.