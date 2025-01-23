В Барнауле дорожники приступили к противогололедной обработке улиц

На дорогах и тротуарах работают 77 единиц техники

23 января 2025, 13:11, ИА Амител

Обработка тротуара в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Рабочие "Автодорстроя" проводят противогололедную обработку улиц Барнаула, сообщили в мэрии.

Дороги посыпали в ночь на 23 января, а также проводят эти работы днем на проспектах Калинина, Комсомольском, Красноармейском, Строителей, на улицах Юрина, Малахова, Попова и многих других. Посыпают также тротуары, подходы к пешеходным переходам, лестничные сходы и остановки.

Всего на дорогах и тротуарах Барнаула днем 23 января работают 77 единиц техники и 130 дорожных рабочих.

Из-за непогоды "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме с продленной дневной сменой.