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В Барнауле дорожники приступили к противогололедной обработке улиц

На дорогах и тротуарах работают 77 единиц техники

23 января 2025, 13:11, ИА Амител

Обработка тротуара в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Обработка тротуара в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Рабочие "Автодорстроя" проводят противогололедную обработку улиц Барнаула, сообщили в мэрии.

Дороги посыпали в ночь на 23 января, а также проводят эти работы днем на проспектах Калинина, Комсомольском, Красноармейском, Строителей, на улицах Юрина, Малахова, Попова и многих других. Посыпают также тротуары, подходы к пешеходным переходам, лестничные сходы и остановки.

Всего на дорогах и тротуарах Барнаула днем 23 января работают 77 единиц техники и 130 дорожных рабочих.  

Из-за непогоды "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме с продленной дневной сменой.

"Призываем автомобилистов быть предельно осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе дорожной техники", – просят в мэрии.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 4

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Гость

14:36:38 23-01-2025

Красноармейский обработайте. Во дворах пожилым людям сложно передвигаться.

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Гость

15:03:07 23-01-2025

Снова срань на дороге будет, только автомобиль стал чистым...

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R22

15:37:37 23-01-2025

а потом летом все (!) этой дрянью дышать будем...

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Чистить

16:03:03 23-01-2025

Нужно было вчера и сегодня не нужно было обрабатывать вской дрянью. Летом потом дышим.

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