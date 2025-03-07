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В Барнауле дорожные полицейские поздравили автомобилисток с наступающим 8 Марта

Инспекторы пожелали женщинам здоровья, благополучия и любви

07 марта 2025, 19:00, ИА Амител

Акция "Цветы для автоледи" в Барнауле / Фото: МВД Алтайского края

В Барнауле сотрудники ГАИ и общественники поздравили женщин с наступающим 8 Марта, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

На площади Победы автоинспекторы провели акцию "Цветы для автоледи", в рамках которой вручали тюльпаны, подарки и открытки автомобилисткам.

Женщины признавались, что требование об остановке вызывало у них волнение, но в итоге благодаря такому вниманию настроение менялось в лучшую сторону.

Полицейские пожелали дамам крепкого здоровья, весеннего настроения, благополучия и любви, а также напомнили о необходимости соблюдать ПДД.

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Комментарии 1

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Гость

23:19:22 07-03-2025

Наверное сильное желание изъявили поздравлять.

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