В Барнауле дорожные полицейские поздравили автомобилисток с наступающим 8 Марта
Инспекторы пожелали женщинам здоровья, благополучия и любви
07 марта 2025, 19:00, ИА Амител
Акция "Цветы для автоледи" в Барнауле / Фото: МВД Алтайского края
В Барнауле сотрудники ГАИ и общественники поздравили женщин с наступающим 8 Марта, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.
На площади Победы автоинспекторы провели акцию "Цветы для автоледи", в рамках которой вручали тюльпаны, подарки и открытки автомобилисткам.
Женщины признавались, что требование об остановке вызывало у них волнение, но в итоге благодаря такому вниманию настроение менялось в лучшую сторону.
Полицейские пожелали дамам крепкого здоровья, весеннего настроения, благополучия и любви, а также напомнили о необходимости соблюдать ПДД.
Читайте также в сюжете: Международный женский день
23:19:22 07-03-2025
Наверное сильное желание изъявили поздравлять.