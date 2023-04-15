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В Барнауле дорожные службы из-за непогоды перешли на круглосуточный график

На дорогах сегодня работает 45 единиц техники

15 апреля 2023, 20:21, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле из-за непогоды дорожные службы будут работать круглосуточно, сообщили в мэрии.

Там отметили, что к полудню ситуация на дорогах стабилизировалась, и выпавший за ночь снег превратился в лужи и "кашу". 

Дорожники тем временем продолжают чистить тротуары, подходы к переходам и остановки, обрабатывая наиболее скользкие участки противогололедными средствами. 

"Всего на дорогах работает 45 единиц техники. Дополнительно задействованы коммунально-дорожная машина в Ленинском районе и  пескоразбрасыватель в Железнодорожном районе", – подчеркнули в администрации города.

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