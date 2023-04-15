В Барнауле дорожные службы из-за непогоды перешли на круглосуточный график
На дорогах сегодня работает 45 единиц техники
15 апреля 2023, 20:21, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле из-за непогоды дорожные службы будут работать круглосуточно, сообщили в мэрии.
Там отметили, что к полудню ситуация на дорогах стабилизировалась, и выпавший за ночь снег превратился в лужи и "кашу".
Дорожники тем временем продолжают чистить тротуары, подходы к переходам и остановки, обрабатывая наиболее скользкие участки противогололедными средствами.
"Всего на дорогах работает 45 единиц техники. Дополнительно задействованы коммунально-дорожная машина в Ленинском районе и пескоразбрасыватель в Железнодорожном районе", – подчеркнули в администрации города.
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