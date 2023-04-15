В Барнауле временно закрыли четыре садоводческих маршрута

Остальные маршруты работают, но с сокращением числа автобусов

15 апреля 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле временно закрыли садоводческие маршруты № 114, 124, 124к и 151, сообщил замглавы горадминистрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на совещании в мэрии.

На такой шаг пошли в связи с тем, что из-за плохой погоды на этих маршрутах сейчас нет пассажиров. Как только станет теплее, автобусы вновь выйдут на линию.

Остальные сезонные маршруты работают, но с сокращением числа автобусов.

Напомним, автобусы до садоводств начали ходить в Барнауле с 15 апреля. Всего в 2023 году будет работать 14 маршрутов. В будни будет задействовано 22 автобуса, в выходные и праздничные дни – 30.