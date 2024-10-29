В Барнауле дорожные службы перевели на круглосуточный режим работы из-за непогоды

Синоптики объявили штормовое предупреждение

29 октября 2024, 16:24, ИА Амител

Снег идет в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в связи с неблагоприятным метеопрогнозом дорожные службы переводятся на круглосуточный режим работы, сообщает мэрия.

"В прошедшие сутки прошли обильные дожди: по данным метеорологов, выпало около 6,5 мм осадков. Серьезных подтоплений дорог не зафиксировано", – отметил замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

Было организовано дежурство бригад "Автодорстроя" для расчистки ливневых канализаций и принятия оперативных мер по возникающим происшествиям.

Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на день 29 октября и первую половину ночи 30 октября. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные, гололедные явления, усиление ветра местами 17-22 м/с, по востоку местами порывы до 25 м/с, похолодание.

"В отдельных районах появление временного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица", – говорится в предупреждении синоптиков.

В Барнауле ночью и днем 30 октября ожидаются небольшие осадки в виде снега, сильная гололедица. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.