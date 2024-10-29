В Барнауле дорожные службы перевели на круглосуточный режим работы из-за непогоды
Синоптики объявили штормовое предупреждение
29 октября 2024, 16:24, ИА Амител
В Барнауле в связи с неблагоприятным метеопрогнозом дорожные службы переводятся на круглосуточный режим работы, сообщает мэрия.
"В прошедшие сутки прошли обильные дожди: по данным метеорологов, выпало около 6,5 мм осадков. Серьезных подтоплений дорог не зафиксировано", – отметил замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
Было организовано дежурство бригад "Автодорстроя" для расчистки ливневых канализаций и принятия оперативных мер по возникающим происшествиям.
Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на день 29 октября и первую половину ночи 30 октября. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные, гололедные явления, усиление ветра местами 17-22 м/с, по востоку местами порывы до 25 м/с, похолодание.
"В отдельных районах появление временного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица", – говорится в предупреждении синоптиков.
В Барнауле ночью и днем 30 октября ожидаются небольшие осадки в виде снега, сильная гололедица. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.
16:53:53 29-10-2024
Вчера на перекрестке Красноармейский-Молодежная после работы в 5 часов переплывали Красноармейский. И это рядом с администрацией. Вы хоть сами верите, что службы будут работать? Люди не верьте готовьте противогололедную обувь.
17:21:46 29-10-2024
гость (16:53:53 29-10-2024) Вчера на перекрестке Красноармейский-Молодежная после работы... Администрация там не "плавает". У них в кабинетах всё СУХО😛