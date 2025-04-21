В Барнауле два автомобиля столкнулись перед телецентром на Змеиногорском тракте

Одного из водителей увезли в больницу

21 апреля 2025, 15:25, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

На Змеиногорском тракте в Барнауле столкнулись автомобили УАЗ и Jeep Compass. Водителя УАЗа увезли в больницу с травмами. Об этом сообщили в алтайском МВД.

Авария произошла в районе дома по адресу: Змеиногорский тракт, 34. Установлено, что Jeep Compass под управлением 62-летнего водителя столкнулся с автомобилем медицинской службы УАЗ, за рулем которого был 52-летний мужчина.

"В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ получил телесные повреждения, доставлен в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, 20 апреля на Павловском тракте в Барнауле произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадал трехлетний ребенок. Мальчика увезли в городскую больницу № 1. Предварительно установлено, что виновник ДТП был пьян.