В Барнауле два автомобиля столкнулись перед телецентром на Змеиногорском тракте
Одного из водителей увезли в больницу
21 апреля 2025, 15:25, ИА Амител
На Змеиногорском тракте в Барнауле столкнулись автомобили УАЗ и Jeep Compass. Водителя УАЗа увезли в больницу с травмами. Об этом сообщили в алтайском МВД.
Авария произошла в районе дома по адресу: Змеиногорский тракт, 34. Установлено, что Jeep Compass под управлением 62-летнего водителя столкнулся с автомобилем медицинской службы УАЗ, за рулем которого был 52-летний мужчина.
"В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ получил телесные повреждения, доставлен в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – прокомментировали в ведомстве.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
Напомним, 20 апреля на Павловском тракте в Барнауле произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадал трехлетний ребенок. Мальчика увезли в городскую больницу № 1. Предварительно установлено, что виновник ДТП был пьян.
15:42:45 21-04-2025
Ну что же ты американец русскую скорую то не пропустил!!!
16:43:58 21-04-2025
Телецентр точка притяжения?