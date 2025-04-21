В Барнауле в результате столкновения "Волги" и "Мерседеса" пострадал трехлетний мальчик

Водитель "Волги" был пьян и управлял автомобилем без прав

21 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Ребенок пострадал в результате ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на Павловском тракте в воскресенье, 20 апреля, произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал трехлетний ребенок.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, в 18:01 сотрудники ДПС заметили автомобиль ГАЗ-3110, который совершал резкие маневры, двигаясь без номеров. Полицейские потребовали водителя остановиться, включив проблесковые маяки и используя громкоговоритель. Водитель не счел нужным подчиниться требованию, стал уходить от преследования и в районе дома № 41 на улице Георгиева совершил ДТП.

"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-3110, с признаками опьянения, двигаясь по ул. Георгиева от Павловского тракта с правым поворотом на ул. 50 лет СССР, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mercedes W164 под управлением 24-летнего мужчины. После чего Mercedes совершил столкновение с Toyota Corolla, за рулем которого находился 21-летний мужчина", – сообщили в Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал пассажир автомобиля Mercedes – мальчик 2022 года рождения. Его доставили в городскую больницу № 1.

В отношении водителя составили административный материал за "управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством" и "управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Машину поместили на специализированную стоянку, а самого водителя доставили в отдел полиции.

Ранее мужчина пострадал в ДТП, которое устроил барнаулец без прав на чужом авто.