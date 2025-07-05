В Барнауле два человека пострадали в ДТП на шоссе Ленточный Бор
Один из водителей выехал на встречку
05 июля 2025, 11:50, ИА Амител
Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на шоссе Ленточный Бор в Барнауле, сообщили amic.ru в ГАИ города.
ДТП случилось 5 июля в 10:25. Предварительно установили, что 60-летний мужчина за рулем Toyota Raum во время движения со стороны улицы Кутузова в направлении Южного тракта выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 63-летнего автомобилиста.
"По предварительном данным, в результате ДТП водитель и пассажир-женщина 1962 года рождени автомобиля Toyota Raum получили травмы различной степени тяжести", — подчеркнули в ведомстве.
Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и точное число пострадавших. Назначена проверка.
12:45:57 05-07-2025
В условиях прекрасной ясной летней погоды и полупустых субботних дорог надо еще постараться совершить ДТП...
15:17:05 05-07-2025
Да, проезжали сегодня, видели эту картину, у второй машины весь перед всмятку. Хоть сколько делай полос, все мало🤦
15:35:24 05-07-2025
Так на фото Ленточный бор, а не Лесной тракт.