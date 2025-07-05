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В Барнауле два человека пострадали в ДТП на шоссе Ленточный Бор

Один из водителей выехал на встречку

05 июля 2025, 11:50, ИА Амител

ДТП на шоссе Ленточный Бор / Фото: ГАИ Барнаула
ДТП на шоссе Ленточный Бор / Фото: ГАИ Барнаула

Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на шоссе Ленточный Бор в Барнауле, сообщили amic.ru в ГАИ города.

ДТП случилось 5 июля в 10:25. Предварительно установили, что 60-летний мужчина за рулем Toyota Raum во время движения со стороны улицы Кутузова в направлении Южного тракта выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 63-летнего автомобилиста. 

"По предварительном данным, в результате ДТП водитель и пассажир-женщина 1962 года рождени автомобиля Toyota Raum получили травмы различной степени тяжести", — подчеркнули в ведомстве.

Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и точное число пострадавших. Назначена проверка.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

12:45:57 05-07-2025

В условиях прекрасной ясной летней погоды и полупустых субботних дорог надо еще постараться совершить ДТП...

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Гость

15:17:05 05-07-2025

Да, проезжали сегодня, видели эту картину, у второй машины весь перед всмятку. Хоть сколько делай полос, все мало🤦

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Гость

15:35:24 05-07-2025

Так на фото Ленточный бор, а не Лесной тракт.

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