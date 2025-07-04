Шесть детей пострадали в ДТП под Бийском

По предварительной информации полиции, 17-летний подросток взял у знакомого машину покататься, но не справился с управлением

04 июля 2025, 21:01, ИА Амител

Форма российской полиции / Фото: amic.ru

Жесткое ДТП с участием несовершеннолетних произошло в селе Фоминское. Как сообщает пресс-служба ССМП Бийска, пострадали шесть детей.

По предварительной информации полиции, 17-летний молодой человек взял у родственника автомобиль, чтобы покататься. Прав на управление автомобилем и надлежащего опыта у него не было. Машина наехала на препятствие и опрокинулась.

"На место аварии оперативно были направлены три бригады станции скорой медицинской помощи. В ДТП пострадали шесть человек, все несовершеннолетние. Самому старшему 17 лет, младшему – 6 лет. Детям оказали необходимую помощь, пятерых доставили в медучреждение, – сообщил главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.

Причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Кроме того, прокуратура также поставила на контроль инцидент и проверку по нему. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.