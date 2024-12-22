В Барнауле две пенсионерки хотели снять порчу, но сняли лишь золотые украшения

Правоохранители отправили "волшебниц" на принудительные работы

22 декабря 2024, 21:35, ИА Амител

Серьги-кольца. Украшения / Фото: freepik

В Барнауле две пенсионерки стали жертвами мошенниц. Их обманули под предлогом снятия порчи с наличных средств. Об этом "Толку" рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

Как выяснилось, "волшебницы" приехали в Барнаул из других регионов. Они подходили к пожилым женщинам и убеждали их отдать деньги и золото для проведения ритуала по снятию порчи. В это время жертв отвлекали, чтобы похитить их ценности.

Злоумышленниц обвинили в краже и назначили им наказание в виде принудительных работ.

Все потерянные средства полностью возвращены жертвам, похищенные вещи вернули их владельцам.