В Барнауле пенсионерка скачала на телефон приложение и потеряла почти 100 тыс. рублей
Женщина хотела подработать "в сфере банковской деятельности"
22 декабря 2024, 15:00, ИА Амител
В Барнауле пенсионерка стала жертвой мошенников, желая подработать в банке. Она потеряла около 90 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
64-летняя жительница Барнаула рассказала, что увидела объявление о подработке в банковской сфере. Женщина оставила резюме, и с ней связался неизвестный мужчина.
Следуя рекомендациям злоумышленника, представившегося Александром, пенсионерка установила на свой телефон подозрительное приложение и выполнила все инструкции.
"В результате всех манипуляций с банковского счета пенсионерки списались денежные средства в размере около 90 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".
15:11:23 22-12-2024
Народ день и ночь сидит в телефонах , чем больше снимут с бездельников денег, тем лучше !
16:34:24 22-12-2024
Это уже не новость , регистрация дураков что ли идёт
17:12:44 22-12-2024
очередная алтайская богачка