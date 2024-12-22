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В Барнауле пенсионерка скачала на телефон приложение и потеряла почти 100 тыс. рублей

Женщина хотела подработать "в сфере банковской деятельности"

22 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле пенсионерка стала жертвой мошенников, желая подработать в банке. Она потеряла около 90 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

64-летняя жительница Барнаула рассказала, что увидела объявление о подработке в банковской сфере. Женщина оставила резюме, и с ней связался неизвестный мужчина.

Следуя рекомендациям злоумышленника, представившегося Александром, пенсионерка установила на свой телефон подозрительное приложение и выполнила все инструкции.

"В результате всех манипуляций с банковского счета пенсионерки списались денежные средства в размере около 90 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

Барнаул Мошенники полиция

Комментарии 3

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Гость

15:11:23 22-12-2024

Народ день и ночь сидит в телефонах , чем больше снимут с бездельников денег, тем лучше !

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Гость

16:34:24 22-12-2024

Это уже не новость , регистрация дураков что ли идёт

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Гость

17:12:44 22-12-2024

очередная алтайская богачка

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